Окна тряслись: очевидцы говорят о взрыве при пожаре в амурском поселке (видео)

Фото: скриншот видео

23 февраля в поселке Береговой Зейского района произошел пожар на одном из частных подворий. Сообщение о возгорании поступило в 16:25.

Видео пожара разместили в социальных сетях. На одном из них автор снимает из окна своего дома, который находится в нескольких десятках метров.

«У нас тут пожар, как страшно-то. Люди собираются. Ой, мамочки, аж здесь жарко», – комментирует автор.

В новостном паблике «Зейского вестника» приведен и другой комментарий очевидца: «Слава богу, никто не пострадал от взрыва емкостей с солярой. А взрывы были такие, что даже окна тряслись».

По официальной информации амурского МЧС, на подворье сгорел гараж. К месту вызова были направлены 8 огнеборцев пожарного поста поселка и две единицы техники. На момент прибытия пожарных открытым пламенем горели и гараж, и находящийся в нем трактор. Через девять минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. Рядом стоящий жилой дом пожарные спасли. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Видео: instagram.com/zvportal/