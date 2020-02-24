Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:09 0

Окна тряслись: очевидцы говорят о взрыве при пожаре в амурском поселке (видео)

Окна тряслись: очевидцы говорят о взрыве при пожаре в амурском поселке (видео)
Фото: скриншот видео

23 февраля в поселке Береговой Зейского района произошел пожар на одном из частных подворий. Сообщение о возгорании поступило в 16:25.

Видео пожара разместили в социальных сетях. На одном из них автор снимает из окна своего дома, который находится в нескольких десятках метров.

«У нас тут пожар, как страшно-то. Люди собираются. Ой, мамочки, аж здесь жарко», – комментирует автор.

В новостном паблике «Зейского вестника» приведен и другой комментарий очевидца: «Слава богу, никто не пострадал от взрыва емкостей с солярой. А взрывы были такие, что даже окна тряслись».

По официальной информации амурского МЧС, на подворье сгорел гараж. К месту вызова были направлены 8 огнеборцев пожарного поста поселка и две единицы техники. На момент прибытия пожарных открытым пламенем горели и гараж, и находящийся в нем трактор. Через девять минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. Рядом стоящий жилой дом пожарные спасли. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Видео: instagram.com/zvportal/

Просмотров всего: 782

#МЧС #пожары #происшествия

распечатать


Общество

На Камчатке трагически погибла известный журналист – редактор информационного агентства
Происшествия 1

В Зее столкнулись «жигули» и КамАЗ, пострадали двое (видео)
Происшествия 2

Двое человек травмированы в ночном ДТП в Благовещенске

Общество 5

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь