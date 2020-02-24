В Благовещенске произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии

Вечером 23 февраля на благовещенском перекрестке Октябрьская – Пионерская произошло ДТП с участием ведомственного автомобиля. Это произошло около 23:30.

В социальных сетях был кинут клич для поиска очевидцев, запечатлевших момент столкновения на камеру видеорегистратора.

Как стало известно из достоверных источников, один из участников – автомобиль Росгвардии. Корреспондент Амур.инфо обратился в ведомство за комментарием.