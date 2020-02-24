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сегодня, 10:48 2

В Благовещенске произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии

В Благовещенске произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии
Фото: https://www.instagram.com/blag_dtp/

Вечером 23 февраля на благовещенском перекрестке Октябрьская – Пионерская произошло ДТП с участием ведомственного автомобиля. Это произошло около 23:30.

В социальных сетях был кинут клич для поиска очевидцев, запечатлевших момент столкновения на камеру видеорегистратора.

Как стало известно из достоверных источников, один из участников – автомобиль Росгвардии. Корреспондент Амур.инфо обратился в ведомство за комментарием.

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#ДТП

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Комментарии
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  • известный

    известный
    1 час назад

    Самый дешовый регистратор чуть более 1000 рублей. Купи и установи. Не надо искать свидетелей.

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    У автомобиля Росгвардии нет видеорегистратора? Вот это финансирование.

    С уважением.

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