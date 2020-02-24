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сегодня, 10:11 7

В Благовещенске завершилась подготовка площади Ленина к реконструкции

В Благовещенске завершилась подготовка площади Ленина к реконструкции

В минувшие выходные с главной площади Ленина в Благовещенске вывезли последние снежные фигуры и элементы ограждения, а большой экран демонтировали. Таким образом, завершились работы по подготовке к масштабной реконструкции площади.

В настоящее время здесь проводятся изыскательские работы для подготовки территории к реализации проекта «Большой городской центр "Трибуна Холл"».

Для посещений площадь будет закрыта со 2 марта – подрядчик начнет огораживать строительную площадку. Доступной останется часть пешеходной зоны вдоль улицы Ленина, напоминает пресс-служба мэрии.

Как сообщало Амур.инфо, первый этап реконструкции должны закончить к августу 2020 года. Подрядчик – компания ООО «ДСК», демонтирует старую сцену, заменит тротуарную плитку на гранитную, установит новые скульптуры, обновит освещение, проведет озеленение. Предварительно стоимость реконструкции составит около 300 миллионов.

Памятник Ленину останется на месте, его отремонтируют. А вот фонтан – участок второго этапа проекта – демонтируют. Проектом предусмотрена аллея сухих фонтанов. Подобное сооружение у находится на площади ОКЦ.

Всего реконструкция участка «Золотой мили» обойдется в два с лишним миллиарда рублей. Сроки реализации проекта – 2020-2023 годы. Проектирование и строительство осуществляется из трех бюджетов – федерального, областного и городского. «Трибуна Холл» будет включать в себя несколько объектов. Планируется построить детский центр, многофункциональную площадку, новую современную сцену для проведения праздничных мероприятий и зону с детскими и спортивными площадками.

Центральным объектом станет культурный центр с трибуной. Это универсальное сооружение, которое можно использовать как смотровую площадку и трибуну для зрителей. Связать две площади предлагается широкой аллеей с оборудованными на ней сухими фонтанами, местами отдыха, торговыми павильонами. Зимой аллея может стать зимним городком.

В связи с реконструкцией общегородские праздники, такие как День города, школьный выпускной, будут проводить на других площадках.

Строить «Трибуну Холл» планируется в рамках государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» и муниципальной программы «Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2021 годы».

Дизайн-проект «Большого городского центра "Трибуна Холл"» был разработан в 2018 году архитектурным бюро Buromoscow. Он занял первое место в городском конкурсе эскизных проектов благоустройства и реконструкции площади Ленина и территории «Золотой мили». В 2019 году специалисты АО «Сахалин-Инжиниринг» по данному объекту разработали проект обоснования инвестиций, который успешно прошел публичный и ценовой аудит, сообщили в администрации Благовещенска.

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#отдых #строительство

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Комментарии
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  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    2 часа назад

    Уберите храм с макета! Нет церкви на набережной!

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    власть хочет как в Екатеринбурге

  • Визави

    Визави
    45 минут назад

    Лучше бы Шадринский достроили. А "украшать" площадь, где будут разные мероприятия, в том числе, шествия и демонстрации, все горолские мероприятия, фейерверки, шум и гам, храмом, по мне - так очень неправильно. Церковь - место уединения с Богом, мыслей о душе и вечном. И никак это не сочетается со светским местом города.

  • крымчанин

    крымчанин
    41 минута назад

    Слава Имамееву

  • Страна напуганых идиотов

    Страна напуганых идиотов
    30 минут назад

    Врачей сокращают, в больницах разруха, по ящику постоянно канючат деньги на лечение несчастных детей, пенсионный возраст повышают т.к. не хватает денег на все это в бюджете. А мля два с лишним ярда на реконструкцию площади пожалуйста, пыль в глаза холопами бросить это дело святое, на это бабло всегда найдётся. Да и откаты, я думаю, не слабые маячат.

  • inoy

    inoy
    24 минуты назад

    в АДминистрации проще будет работать, положил конверт в карман или подписал что то не хорошее, подошел к окну перекрестился и нормуль)))

  • Правильный умник

    Правильный умник
    21 минута назад

    Пир во время чумы.....

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