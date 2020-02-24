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сегодня, 11:51 2

На Дальнем Востоке собираются развивать круизный туризм

На Дальнем Востоке собираются развивать круизный туризм
Фото: pixabay.com

Минэкономразвития, Ростуризм и Минвостокразвития разработают и внесут в правительство план мероприятий по изменению законодательства для развития круизного туризма в ДФО и Арктике. Планируется создать прозрачный механизм согласования прохождения и мест высадки для круизных судов.

Соответствующее поручение ведомствам дал вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, пишет ТАСС.

«Обсуждалось создание прозрачного механизма согласования прохождения и мест высадки для экспедиционных круизных судов. Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития России, Ростуризму совместно с Минвостокразвития России разработать и представить в правительство РФ план мероприятий ("дорожную карту") по внесению изменений в законодательство в части осуществления круизного туризма в морских районах Дальнего Востока и Арктической зоне РФ на российских круизных судах и организации круизных программ российскими туристическими компаниями», – говорится в сообщении.

На пятом Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин поставил стратегическую цель: обеспечить гармонию между хозяйственной деятельностью, доступностью природы для людей, туризмом и сбережением экосистемы. Экспериментальной площадкой для этого определен весь Дальний Восток. Развитие экологического туризма в Дальневосточном федеральном округе предполагается при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий.

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#Дальний Восток #российская власть #туризм

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    29 минут назад

    а у нас Миклуху отменили.

    А оказывается надо было развивать.

    Вначале ломаем, потом думаем зачем ломали ....

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    1 минута назад

    Ха-ха. Находка тоже к этому подключилась. (А кто же не видел некогда зелёный с голубым морем бухтами город!) Посмотри направо, посмотри налево - всё в угольной пыли. Прикольный туризм. На въезде молоко выдавать будут.

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