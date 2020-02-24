На Дальнем Востоке собираются развивать круизный туризм

Минэкономразвития, Ростуризм и Минвостокразвития разработают и внесут в правительство план мероприятий по изменению законодательства для развития круизного туризма в ДФО и Арктике. Планируется создать прозрачный механизм согласования прохождения и мест высадки для круизных судов.

Соответствующее поручение ведомствам дал вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, пишет ТАСС.

«Обсуждалось создание прозрачного механизма согласования прохождения и мест высадки для экспедиционных круизных судов. Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития России, Ростуризму совместно с Минвостокразвития России разработать и представить в правительство РФ план мероприятий ("дорожную карту") по внесению изменений в законодательство в части осуществления круизного туризма в морских районах Дальнего Востока и Арктической зоне РФ на российских круизных судах и организации круизных программ российскими туристическими компаниями», – говорится в сообщении.

На пятом Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин поставил стратегическую цель: обеспечить гармонию между хозяйственной деятельностью, доступностью природы для людей, туризмом и сбережением экосистемы. Экспериментальной площадкой для этого определен весь Дальний Восток. Развитие экологического туризма в Дальневосточном федеральном округе предполагается при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий.