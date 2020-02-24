На Камчатке трагически погибла известный журналист – редактор информационного агентства

В воскресенье, 23 февраля, погибла редактор информационного агентства «Камчатка» Мария Нетребенко. Вместе с коллегой она попала в аварию на снегоходе.

О гибели журналистки говорится на сайте агентства, которое она возглавляла. Коллеги пишут, что 29-летняя Мария приехала на Камчатку всего полгода назад. По их словам, на полуостров известного в России журналиста привели желание увидеть Камчатку вблизи, жажда впечатлений и любовь к экстриму.

Подробности трагедии, со ссылкой на источник в экстренных службах региона, сообщает ИА «Кам 24». По их данным, Мария Нетребенко и ее коллега попали в аварию на снегоходе, которым управляла главред ИА «Камчатка».

Авария произошла в ночь на 23 февраля в районе 15 километра федеральной трассы Морпорт – Аэропорт, в лесном массиве. Ширина проезжей части в месте ДТП составляла 6,8 метра. На повороте Мария не справилась с управлением снегохода BRP-Lynx, съехала с трассы и врезалась в дерево. От полученных травм она скончалась до приезда медиков скорой помощи.

В ДТП пострадала и пассажирка снегохода 38-летняя Лейсан Латыпова – коллега Марии. Лейсан госпитализировали в травматологическое отделение камчатской краевой больницы. Ее жизни ничего не угрожает.

До приезда на Камчатку Мария Нетребенко работала в Хабаровске и Владивостоке, жила в Юго-Восточной Азии, снимала репортажи, писала статьи.