Выбор читателей за 23 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 23 февраля.

В социальных сетях амурчане активно обсуждают необычный автомобиль. На видео его запечатлел один из водителей в Благовещенске. На кадрах видно, что у авто сильно приподнята задняя часть, во время движения его трясет.

Правительство России одобрило проект закона, обязывающий работодателей предоставлять сотрудникам старше 40 лет один выходной день для прохождения диспансеризации. Решение было принято на заседании кабмина 20 февраля. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс.

В провинции Хэйлунцзян количество заболевших коронавирусом увеличилось до 480. За сутки по провинции, граничащей с Россией, был зафиксирован 1 новый случай заболевания. Количество выздоровевших составило 215, сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

В ночь с 22 на 23 февраля в Благовещенске произошло ДТП. Автоледи не справилась с управлением, она и пассажир получили травмы.