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Выбор читателей за 23 февраля

Выбор читателей за 23 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 23 февраля.

Что ты такое: амурчане в соцсетях обсуждают странный автомобиль (видео)

В социальных сетях амурчане активно обсуждают необычный автомобиль. На видео его запечатлел один из водителей в Благовещенске. На кадрах видно, что у авто сильно приподнята задняя часть, во время движения его трясет.

Россиянам старше сорока лет дадут дополнительный выходной

Правительство России одобрило проект закона, обязывающий работодателей предоставлять сотрудникам старше 40 лет один выходной день для прохождения диспансеризации. Решение было принято на заседании кабмина 20 февраля. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс.

В провинции Хэйлунцзян стало больше заболевших коронавирусом

В провинции Хэйлунцзян количество заболевших коронавирусом увеличилось до 480. За сутки по провинции, граничащей с Россией, был зафиксирован 1 новый случай заболевания. Количество выздоровевших составило 215, сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

Двое человек травмированы в ночном ДТП в Благовещенске

В ночь с 22 на 23 февраля в Благовещенске произошло ДТП. Автоледи не справилась с управлением, она и пассажир получили травмы.

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#Обзор #интернет #СМИ

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