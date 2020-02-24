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сегодня, 07:50 4

У Рогозина от запусков ракет развилась зависимость, подобная наркотической

У Рогозина от запусков ракет развилась зависимость, подобная наркотической
Фото: roscosmos.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признался, что у него появилась зависимость, связанная с запуском космических ракет. И люди, приезжающие на пуски, остаются неравнодушными к космонавтике на всю жизнь, добавил он.

«Участие в запуске – это очень ответственно и эмоционально, это как наркотик», – заявил он на конференции «Авиационное и космическое страхование в России».

Говоря о своей роли как главы госкомиссии, который принимает решение о пуске, Рогозин сообщил, что создаёт на космодроме «боевую атмосферу», подбадривает космонавтов, поддерживает сотрудников космодрома.

Он также рассказал, что на экранах в своем рабочем кабинете наблюдает не только за стройкой космодрома Восточный, но и за подготовкой к отправке на Байконур Многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ). Так он пытается использовать «не только технические, но и психологические» средства контроля и повышения ответственности тех, кто занимается сборкой изделий, передает РИА Новости.

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#космос

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    интересно он откаты видит?

  • mm_Лёха Абрамов

    mm_Лёха Абрамов
    23 минуты назад

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  • inoy

    inoy
    22 минуты назад

    не из за откатов ли зависимость???

  • OT

    OT
    7 минут назад

    Серьёзный человек подобные высказывания приберег-бы для будущих мемуаров.

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