У Рогозина от запусков ракет развилась зависимость, подобная наркотической

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признался, что у него появилась зависимость, связанная с запуском космических ракет. И люди, приезжающие на пуски, остаются неравнодушными к космонавтике на всю жизнь, добавил он.

«Участие в запуске – это очень ответственно и эмоционально, это как наркотик», – заявил он на конференции «Авиационное и космическое страхование в России».

Говоря о своей роли как главы госкомиссии, который принимает решение о пуске, Рогозин сообщил, что создаёт на космодроме «боевую атмосферу», подбадривает космонавтов, поддерживает сотрудников космодрома.

Он также рассказал, что на экранах в своем рабочем кабинете наблюдает не только за стройкой космодрома Восточный, но и за подготовкой к отправке на Байконур Многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ). Так он пытается использовать «не только технические, но и психологические» средства контроля и повышения ответственности тех, кто занимается сборкой изделий, передает РИА Новости.