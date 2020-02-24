Гороскоп 24 февраля: Овнов ждет романтика, Львам стоит уступить

Восход Солнца: 07:24

Заход Солнца: 18:01

Солнце в Рыбах.

Овен. Именно сегодня, как утверждают планеты, возможно начало новых романтичных отношений или приятное продолжение старых. Повседневная суета несколько осложнит отношения с родственниками или друзьями, однако ваша коммуникабельность поможет уладить все недоразумения. Велика вероятность встречи с давней симпатией, которую Вы давно не видели.

Телец. День пассивный, тяжелый. Для достижения успеха и предотвращения несчастных случаев рекомендуется концентрация сил и внимания. Этот день не самый подходящий для того, чтобы думать о карьере. На службе сегодня Вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Велика вероятность агрессии со стороны незнакомых людей.

Близнецы. Крайне неблагоприятный день, чреватый катастрофами, травмами, потерями. Откажитесь от операций, рискованных предприятий, судебных дел, поездок и командировок. Вы сможете избежать многих неприятностей, если будете благоразумнее. Ведь, презирая опасности, вы не можете оценить их по достоинству. В отношении к любимому человеку постарайтесь сменить внешнюю холодность на проявление любви.

Рак. Благоприятный день для торговых операций и выгодных покупок. Мужчинам-Ракам предстоит встреча с приятными людьми. Не сомневайтесь в их искренности. Женщинам-Ракам хорошо заводить новые знакомства — Вы можете блеснуть, показать себя в выгодном свете, получить удовольствие от комплиментов.

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Лев. Сегодня не исключены небольшие семейные неприятности, осложнения в личной жизни или ссора с близким человеком, которая закончится не в вашу пользу. Лучше проявить великодушие и уступить. Излишняя щедрость может привести к негативному отношению со стороны окружающих людей.

Дева. Разногласия с близким человеком, излишняя опека партнера или упрямство могут нарушить душевное равновесие и доверительную обстановку в семье. Не исключено, что причиной негативной ситуации являются происки недоброжелателей или постороннее влияние. Неожиданное известие, новые обязанности или домашние хлопоты потребуют от Вас много времени и сил. Вечером вероятно ухудшение самочувствия.

Весы. День связан с усвоением космической энергии. Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. Убежденность в своей правоте и убедительность в доводах могут привести к успеху в любом деле. Закрепитесь на достигнутых позициях.

Скорпион. Критический день. Новые дела или рискованные предприятия приведут к финансовому краху, коммерческая деятельность принесет убытки. Личная жизнь потребует от вас сегодня осторожности и внимания. Бытовые проблемы выйдут на первый план и повлекут за собой дополнительные расходы. Вероятны домашние хлопоты, проблемы с детьми или недомогание.

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Стрелец. Сегодня следует ожидать появления на пути небольших трудностей или недоброжелательного отношения со стороны коллег. Новые любовные связи ничего, кроме проблем и разочарований, не принесут. Не исключены измена или разочарование.

Козерог. День благоприятный для начала любого важного дела, использования и переработки информации. Рационально применяя свои силу и энергию, Вы сможете изменить к лучшему свой авторитет или улучшить финансовое положение.

Водолей. Расположение звезд неблагоприятно, особенно для женщин-Водолеев. Вероятно, что сегодня Вы получите неприятное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить ваше текущее положение. Возможно знакомство или встреча, которая станет причиной сожалений и разочарования.

Рыбы. Благоприятный день для устройства быта, обращения в органы власти, к начальству. Сегодня Вы сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Звезды рекомендуют разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца ранее начатое дело. Личное обаяние и упорство помогут Вам достичь высоких результатов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев