Гороскоп на неделю 24 февраля – 1 марта: Весам нужно держать эмоции под контролем, Тельцы проявят инициативу

Общий астрологический прогноз на неделю с 24 февраля по 1 марта для всех знаков Зодиака.

Овен. Наиболее важное значение на этой неделе будут иметь дела, связанные со сферой партнерства. Есть большая вероятность смены руководства фирмы, в которой трудятся Овны.

Телец. На этой неделе Вам для того, чтобы сохранить то, что Вы имеете, придется проявлять инициативу и активно отстаивать свои интересы. Велика вероятность, что Вы будете вынуждены воспользоваться теми методами, которые всегда считали неприемлемыми.

Близнецы. У Близнецов эта неделя связана с активизацией семейной жизни. Наиболее проблемно сложатся отношения в тех семьях, где имеются несколько поколений и молодая семья живет в родительском доме.

Рак. У Вас появится новый предмет увлечения, а потому старым будет уделяться меньше времени. В зависимости от обстоятельств личного гороскопа, это может быть как новое знакомство, так и вещь неодушевленная, например, новый компьютер. В первом случае прежние предметы увлечений могут возроптать, во втором все обойдется без эксцессов. На работе без особых перемен.

Читайте также

Гороскоп 24 февраля: Овнов ждет романтика, Львам стоит уступить

Лев. Львам в начале недели звезды не советуют покупать подарки для детей и возлюбленных. Похвальное желание сделать приятное близким людям может привести к обратному эффекту, если ваш презент придется не по вкусу.

Дева. Вы прекрасно улавливаете настроение окружающих, без особых усилий производите на них сугубо положительное впечатление. В общем, практически читаете мысли и предугадываете желания.

Весы. В середине недели может возникнуть конфликт с близким другом. Не затягивайте с примирением: чем позже, тем сложнее это будет сделать. Постарайтесь избегать эмоциональных всплесков и ситуаций, которые могут их вызвать.

Скорпион. Вы сообразительны, предприимчивы, схватываете все на лету и тут же начинаете действовать. Маленький совет: попробуйте все же делать маленькие паузы между получением информации, принятием решения и началом действия. Это позволит сэкономить силы и средства и повысит вашу полезность.

Читайте также

Гороскоп на февраль 2020 года: Рыбы свернут горы, у Львов карьерный рост

Стрелец. Стрельцов в это время ждет обилие работы, которая может принести неплохую выгоду. Многие представители этого знака почувствуют прилив трудовой активности. Омрачить ситуацию может плохое самочувствие. Стрельцам нужно внимательно следить за своим здоровьем, избегать лишнего стресса, беречь пищеварительную систему.

Козерог. Переоценка ценностей поможет признать чужие заслуги и стать щедрее на похвалы. Выяснение отношений с близкими и коллегами покажется лишней тратой времени, а поиски друзей и единомышленников окажутся более чем успешными.

Водолей. Водолеи на этой неделе будут склонны к опрометчивым поступкам, что неблагоприятно отразится прежде всего на отношениях влюбленных пар. Излишне настойчивое желание добиться желаемого от любимого человека может быть воспринято им как грубое и бесцеремонное давление.

Рыбы. Эта неделя будет связана с расхлебыванием заваренной другим каши. В принципе, тот, другой, не виноват, просто так получилось. Будьте сдержаннее, пытаясь оценить содеянное Вами, или содеянное с Вами. Если будет-таки переполнять восторг, то пусть это происходит где-то внутри. Если гнев – и подавно. Ибо последняя точка в этой истории еще не поставлена.

Астролог: Вальдемар Небоходцев