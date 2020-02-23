Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:57 3

Nissan останавливает свои заводы

Nissan останавливает свои заводы
Фото: pixabay.com

Из-за простоя производителей запчастей в Китае, Nissan вынужден рассматривать вариант остановки производства по всему миру. Российский завод при положительном решение ждет подобная участь.

Известно, что производитель закупал 800 разных запчастей у компаний из провинции Хубэй, которая стала центром распространения эпидемии. Провинция на карантине, поставки оттуда не идут. Когда карантин снимут, неизвестно. В Nissan отметили, что первые сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля.

Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии. Далее по очереди встанут американский, мексиканский, британский, испанский и российский заводы. Как пишет портал «АвтоДруг», в российском офисе автобренда еще в начале месяца говорили о возможном простое, правда, позже опровергли свои слова.

Просмотров всего: 525

#Китай #торговля #транспорт

распечатать


Происшествия

В Зее столкнулись «жигули» и КамАЗ, пострадали двое (видео)
Общество 8

В Минпромторге рассказали, почему нужно повысить налог на старые авто
Происшествия 1

Двое человек травмированы в ночном ДТП в Благовещенске

Общество 3

Что ты такое: амурчане в соцсетях обсуждают странный автомобиль (видео)
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    1 час назад

    Грамотеи

  • Аликанте

    Аликанте
    40 минут назад

    начало мирового кризиса

  • full

    full
    30 минут назад

    Угу. И начало третьей мировой?

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь