Nissan останавливает свои заводы

Из-за простоя производителей запчастей в Китае, Nissan вынужден рассматривать вариант остановки производства по всему миру. Российский завод при положительном решение ждет подобная участь.

Известно, что производитель закупал 800 разных запчастей у компаний из провинции Хубэй, которая стала центром распространения эпидемии. Провинция на карантине, поставки оттуда не идут. Когда карантин снимут, неизвестно. В Nissan отметили, что первые сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля.

Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии. Далее по очереди встанут американский, мексиканский, британский, испанский и российский заводы. Как пишет портал «АвтоДруг», в российском офисе автобренда еще в начале месяца говорили о возможном простое, правда, позже опровергли свои слова.