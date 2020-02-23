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23февраля
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сегодня, 18:48 0

В Зее столкнулись «жигули» и КамАЗ, пострадали двое (видео)

В Зее столкнулись «жигули» и КамАЗ, пострадали двое (видео)
Фото: скриншот видео

23 февраля в городе Зея в микрорайоне Светлый произошло ДТП с участием «жигулей» и КамАЗа. Пострадали мужчина и женщина, которые находились в легковушке.

Видео с места событий появилось в соцсетях.

«Произошло столкновение двух транспортных средств: грузового автомобиля, КамАЗа, и автомобиля ВАЗ, "жигулей". В результате ДТП пострадали мужчина 1947 года рождения и женщина 1953 года рождения, которые передвигались в автомобиле "жигули"», – рассказали в областном управлении МВД.

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#ДТП #Зея #происшествия #транспорт

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