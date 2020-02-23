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23февраля
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сегодня, 17:51 7

В Минпромторге рассказали, почему нужно повысить налог на старые авто

В Минпромторге рассказали, почему нужно повысить налог на старые авто
Фото: pixabay.com

Министерство промышленности и торговли России прокомментировало предложение повысить транспортный налог на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже. По данным ведомства, их количество в стране превышает 3 миллиона, и каждый день они наносят непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан.

«Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что это в свою очередь окажет позитивное воздействие на окружающую среду, сообщает «RT».

Ранее Минпромторг предложил с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на машины класса «Евро-3» и ниже. Инициатива касается только коммерческого транспорта.

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#налоги #транспорт

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    общество потребления

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Поднимутся цены на все грузоперевозки и как следствие - на всё.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Непоправимый ущерб экологии, здоровью граждан и много чему ещё наносят такие вот жадные судаки.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    "Ты купишь, доктор!"

    Почитайте рассказ 60-х годов прошлого века.

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад



    «Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств», — рассказали в пресс-службе ведомства.



    На клятом Западе, привлекательность более экологичных ТС повышают налоговыми льготами. Скажем на электромобили даётся немалая субсидия и скидка по налогу, тем самым "повышается привлекательность новых и более экологичных транспортных средств".

    В заметке не сказано, что рассказали в пресс-службе ведомства на этот счёт?

    Или про кнут рассказали, а про пряник, как это водится, забыли?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    47 минут назад



    почему нужно повысить налог на старые авто



    Вы сначала уровень жизни людей повысте!

    Сделайте хотя бы то, что обещали. Например Стратегию - 2020 или всеми забытые майские указы.

  • Терминатор

    Терминатор
    20 минут назад

    Вот именно поэтому основное население России нищает очень быстро. Все вопросы у врагов народа решаются именно через повышение сборов, налогов, пошлин, пени и так далее. Сами вражеские министерства при этом жируют за счет народа! Позорище!

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