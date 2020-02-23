В Минпромторге рассказали, почему нужно повысить налог на старые авто
Министерство промышленности и торговли России прокомментировало предложение повысить транспортный налог на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже. По данным ведомства, их количество в стране превышает 3 миллиона, и каждый день они наносят непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан.
«Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что это в свою очередь окажет позитивное воздействие на окружающую среду, сообщает «RT».
Ранее Минпромторг предложил с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на машины класса «Евро-3» и ниже. Инициатива касается только коммерческого транспорта.
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