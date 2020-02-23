В Минпромторге рассказали, почему нужно повысить налог на старые авто

«Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что это в свою очередь окажет позитивное воздействие на окружающую среду, сообщает «RT».

Ранее Минпромторг предложил с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на машины класса «Евро-3» и ниже. Инициатива касается только коммерческого транспорта.