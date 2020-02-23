Озвучен вопрос для голосования по поправкам в Конституцию

В Госдуме рассказали, какую формулировку планируется использовать в бюллетене для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Об этом сообщил сопредседатель профильной рабочей группы, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Мнение граждан по итогам голосования станет обязательным условием для вступления нового закона в силу. Пока соответствующий документ, подготовленный на основании президентского послания, прошел первое чтение и готовится ко второму.

«Это будет очень простой бюллетень, – рассказал Крашенинников журналистам. Вопрос, по его словам, будет сформулирован так: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?» Соответственно, возможные ответы будут «да» или «нет».

Формат бланка для голосования пока официально не утвержден, на работа над этим уже идет, сказал парламентарий. «И мы, конечно, считаем, что сам процесс голосования и процедура должны быть максимально простыми», – добавил он.

Кроме того, необходима будет специальная защита бюллетеня во избежание вбросов, а также понадобится введение механизма ответственности во избежание провокаций, отметил Крашенинников. Возглавляемый им комитет обсудит процедуру голосования на заседании 27 февраля, сообщает «Российская газета».