В воинских частях Амурской области стартовали Дни национальной кухни

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Гарнизонные повара в Амурском объединении ВВО приготовили вкусные сюрпризы для солдат и офицеров в честь Дня защитника Отечества. В частях проводятся Дни национальной кухни. На столах выпечка, мясные и овощные блюда – от рецептов коренных народов Дальнего Востока до традиционных татарских кушаний.

Меню праздничных обедов составлялось, исходя из пожеланий самих воинов. Для этого в частях провели специальные опросы, сообщает телеканал «Звезда».

Идея разнообразить военное меню блюдами национальных кухонь России в Вооруженных силах популярна. Ранее такие мероприятия уже проводились, например, в частях под Новороссийском.

Праздничным столом дело для гарнизонов Амурской области не ограничится. Ко Дню защитника Отечества для солдат и офицеров подготовили масштабную программу – концерты, экскурсии и спортивные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба ВВО, в соединениях и воинских частях состоялись торжественные мероприятия посвященные празднованию Дня защитника Отечества. Главные торжества прошли в Белогорск под руководством командующего Амурским общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Чеботарёва.

В субботу, 22 февраля, состоялся митинг и церемония возложения венков на мемориальном комплексе Белогорска у часовни воинов, погибших за Отечество. Выступающие выразили слова благодарности ветеранам и напутствовали молодежь на любовь и защиту своего Отечества. Возложив цветы, участники митинга почтили погибших воинов минутой молчания. Салютная группа роты почетного караула отдала честь павшим на полях сражений тремя залпами из стрелкового оружия.

После митинга было организованно торжественное собрание в Доме офицеров Белогорского гарнизона, в ходе которого лучшие военнослужащие были отмечены ведомственными наградами, грамотами и ценными подарками. Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны. Творческие коллективы ГДО и города подарили собравшимся яркие выступления.

В воскресенье завершит праздник ночной салют устроенный артиллеристами объединения в районе центральной площади Белогорска. В 21:00 по местному времени небо украсит несколько десятков залпов салюта «Ассоль» различных цветов.