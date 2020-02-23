Двое человек травмированы в ночном ДТП в Благовещенске

В ночь с 22 на 23 февраля в Благовещенске произошло ДТП. Автоледи не справилась с управлением, она и пассажир получили травмы.

Авария произошла на 17 километре Новотроицкого шоссе. «В 3:32 сообщение поступило в дежурную часть. Женщина-водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем Toyota Probox, не справилась с управлением и совершила съезд с проезжей части. В результате происшествия травмирована сама женщина-водитель, и пассажир – мужчина 2000 года рождения», – рассказали в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский». Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Просмотров всего: 539

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Любовь Чуприна