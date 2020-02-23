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сегодня, 14:46 0

Что ты такое: амурчане в соцсетях обсуждают странный автомобиль (видео)

Что ты такое: амурчане в соцсетях обсуждают странный автомобиль (видео)
Фото: скриншот видео

В социальных сетях амурчане активно обсуждают необычный автомобиль. На видео его запечатлел один из водителей в Благовещенске. На кадрах видно, что у авто сильно приподнята задняя часть, во время движения его трясет.

Судя по информации, размещенной в аккаунте dpskontrol_28rus, кадры были сделаны на улице Василенко. В комментариях пользователи бурно отреагировали на странный автомобиль.

«Едет выполнять задание Lowrider в GTA SA», – отметил один из них. «Для таксы, говорят, самый сок: сзади сядут и выравнивается», – высказался другой.

«Что ты за создание такое?» – вопрошает еще один комментатор. «Репмобиль», – пошутил пользователь. «Амортиков нет», «На рессорах прыгает», – прокомментировали видео два человека.

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#транспорт

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