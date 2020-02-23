Искусственный интеллект начнут изучать в школах

Минпросвещения РФ к 2021 году включит изучение искусственного интеллекта в школьную программу, а к 2024 году его будут изучать в половине школ. Это следует из проекта дорожной карты развития искусственного интеллекта (ИИ) в России.

«Разработаны правила предоставления средств федерального бюджета на выдачу грантов на интеграцию ИИ в школьное образование; обеспечена разработка образовательных модулей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и примерными основными общеобразовательными программами – 2020 год (с последующей ежегодной актуализацией при необходимости)», – говорится в документе, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Кроме того, Минпросвещения в 2021 году проведет апробацию учебных модулей «Искусственный интеллект» в составе основных общеобразовательных программ не менее чем в 1 % общеобразовательных организаций, а к концу 2024 года обеспечит охват не менее 50 % общеобразовательных организаций.

Ожидается, что с 2021 года ежегодно во всех субъектах РФ будет проводиться всероссийская олимпиада по ИИ, дающая преференции при поступлении в вузы. Также предстоит повысить квалификацию по ИИ не менее чем 15 тысяч педагогов в очно-заочном формате. Мероприятия будут проводиться в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», пишет РИА Новости.