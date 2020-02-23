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23февраля
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сегодня, 12:52 0

Теплый и немного снежный день: прогноз погоды в Приамурье на 24 февраля

Теплый и немного снежный день: прогноз погоды в Приамурье на 24 февраля
Фото: medialeaks.ru

24 февраля в Амурской области будет облачно с прояснениями, в отдельных районах ожидается небольшой снег. Будет дуть северо-западный ветер, ночью его скорость составит 3-8, днем – 5-10 метров в секунду.

Термометры ночью по северу покажут минус 16…21, местами будет 25…30, по югу – минус 14…19. Днем в регионе температура составит 1…6, местами 7…12 градусов ниже нуля.

В Благовещенске ночью облачно, пройдет небольшой снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура составит минус 12…14.

Днем с прояснениями, без существенных осадков. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 2…4 градуса ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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