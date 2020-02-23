В Приамурье создадут лабораторию, где детей и подростков научат создавать мультфильмы

Фонд президентских грантов в первом конкурсе 2020 года поддержал два благовещенских проекта. Это проект «Встретимся на Амуре» областной общественной организации по патриотическому воспитанию молодежи «Зейская слобода», а также проект творческого союза художников «Лаборатория амурской анимации».

Размер гранта на создание «Лаборатории амурской анимации» превысил 680 тысяч рублей. Софинансирование составит 1,7 миллиона. Проект начнут реализовывать 1 марта 2020 года, а завершат 30 июня 2021 года.

В городской библиотеке имени Машука будет оборудован технически оснащенный центр для занятий. Учиться в «лаборатории» смогут ребята от 7 до 17 лет. Они пройдут курс обучения на практике, а также в режиме онлайн — у режиссера-мультипликатора, члена Союза кинематографистов Татьяны Ильиной и художника-постановщика студии «Союзмультфильм» Валерия Коваля.

В итоге юные аниматоры создадут не менее двух фильмов, основанных на произведениях амурских авторов. Произведения ребят примут участие в открытом фестивале детского кино и видеотворчества «КинАмурчик».

Проект «Встретимся на Амуре» реализуют с 1 марта по 30 ноября. Размер гранта превысил 930 тысяч рублей. Софинансирование составило больше 1 миллиона рублей. В рамках проекта проведут несколько мероприятий.

Так, акция «Бессмертный подвиг моего предка» позволит благовещенцам найти информацию о своих родственниках, участниках войны. Более 1 700 анкет амурчан-фронтовиков будут внесены на электронный носитель всероссийской акции «Дорога памяти». Также будет создан альманах «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 1941-1945».

Совместно с актерами театральной студии «Этюд» ГДК будет поставлен спектакль «Нина». Постановка, основанная на реальных событиях, расскажет о жизни благовещенских детей военной и послевоенной поры. Также в Благовещенске пройдет конкурс авторских стихов «Чтобы помнили…», будет создан электронный сборник стихов, сочинений и рисунков «Что мы знаем о войне…», и пройдет гала-концерт, куда пригласят ветеранов и тружеников тыла.

Всего в конкурсе президентских грантов победило 9 проектов из Амурской области.