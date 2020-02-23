В 2020 году на ж/д направлении Тында – Нерюнгри начнется капитальный ремонт пути

В нынешний сезон путевой машинной станцией № 217, базирующейся на станции Известковая, предстоит капитальный ремонт 50 километров пути на участке между станциями Тында и Нерюнгри. В частности, работы охватят перегоны Тында – Шахтаум, Шахтаум – Бестужево и Могот – Рихард Зорге.

Это направление становится все более грузонапряженным в свете продолжающегося освоения угольных месторождений на юге Якутии. В перспективе, согласно второму этапу проекта развития Восточного полигона, участок Бестужево – Нерюнгри должен быть модернизирован.

В частности, свой проект реализует компания «Колмар» при поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, который выделил АО «ГОК «Инаглинский» (входит в ГК «Колмар») заем в 4 миллиарда рублей для строительства горно-обогатительной фабрики «Инаглинская-2» и шахты «Инаглинская» общей мощностью 12 миллионов тонн коксующегося угля ежегодно. Ввод первой очереди новых мощностей запланирован на конец 2021 года, пишет газета «БАМ».