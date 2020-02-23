Молодежь Благовещенска вспомнила старинные традиции на «Сретенском балу»

22 февраля в Амурском театре кукол прошел молодежный бал. Около 120 человек собрались для того, чтобы танцевать вальсы, польки, кадрили и даже сиртаки. Подобный бал провели третий раз, но если раньше он назывался «Осенним», то в этом году вечер получил новое название – «Сретенский».

«Слово "сретенье" переводится с церковнославянского языка, как встреча, – пояснил собравшимся один из организаторов, настоятель храма "Всех скорбящих Радость" иерей Евгений Семерня. – Хотелось бы, чтобы данный праздник, который мы сегодня с вами сами создадим, стал поводом, по которому мы будем встречаться как можно чаще».

Поскольку бал проходил накануне Дня защитника Отечества, а многие кавалеры представляли Амурский кадетский колледж, то их, а также всех юношей поздравили с наступающим праздником. Но одного поздравили особо. У кадета Альберта Волкотрубова именно в этот день – 22 февраля – был день рождения. Ведущий бала – руководитель хабаровского клуба старинных танцев «Реверанс» – подарил Альберту кружку с пожеланием заваривать в ней самый крепкий чай, а также найти свою любовь.

Кстати некоторые присутсвующие открыто показали, что своб любовь они уже нашли. Одной из участниц бала прямо во время торжественного мероприятия сделали предложение руки и сердца.

Почетным гостем «Сретенского бала» стала директор лицея № 6 Елена Евглевская. Уже много лет в этом лицее ученики изучают старинные танцы практически наравне с другими предметами. И проводят собственные балы. «Хочется, чтобы вы натанцевались, чтобы вы познакомились и чтобы вы жили на этом балу» – пожелала ребятам Елена Игоревна.

Программа «Сретенского бала» состояла из 12 уникальных танцев. Большинство из них в России танцевали 100 и даже 200 лет назад. В старых традициях танцевальный вечер открылся торжественным полонезом. Под музыку в холл театра кукол вышли около 60 пар. Иерей Евгений Семерня пояснил, что в этом году участников меньше: на прошлом балу было 170 человек. Связано это с совпадением сроков с празднованием Дня защитника Отечества, поэтому многие желающие были заняты на репетициях.

Основной состав танцующих представляли учащиеся лицея № 6, Амурского кадетского колледжа, а также политехнического, педагогического, медицинского, аграрного и финансово-экономического колледжей.

«Среди них есть немало участников, которые пришли на бал не в первый раз, в основном они из педколледжа. Дело в том, что именно с установления нашей дружбы между храмом "Всех скорбящих Радость" и педагогическим колледжем и зародилась традиция проведения балов», – пояснил священник.

Бал посетила и. о. руководителя городского управления культуры Валентина Мищенко. «Спасибо вам за интерес к истории родной страны, за то, что вы поддерживаете лучшие традиции», – поблагодарила она собравшихся.

В течение нескольких часов молодежь Благовещенска танцевала вальсы, польки, па де грас, па зефир, краковяк, московскую кадриль, сиртаки и другие танцы. Учащиеся разучивали их на специальных занятиях по вечерам в течение месяца.

Кроме того, для гостей выступали оркестр ДВОКУ, хор «Возрождение», студия спортивного бального танца «Ритм», а также преподаватели колледжа искусств Ксения Сергеева, Дмитрий Киселев.

«После окончания бала обычно еще около месяца от ребят исходят положительные эмоции, драйв, наслаждение: вот бы еще, вот бы еще! Жаль, конечно, что проходят такие балы раз в год. Не получается проводить их чаще, потому что есть затраты финансовые. Мы проводим это мероприятие за счет пожертвований прихожан. Если получится найти каких-то благотворителей, спонсоров, будет здорово», – рассказал иерей Евгений Семерня.