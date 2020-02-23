В провинции Хэйлунцзян стало больше заболевших коронавирусом

В провинции Хэйлунцзян количество заболевших коронавирусом увеличилось до 480. За сутки по провинции, граничащей с Россией, был зафиксирован 1 новый случай заболевания. Количество выздоровевших составило 215, сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

По данным ведомства, новый случай зарегистрирован в Харбине. Всего с начала вспышки заболевания коронавирусом в Харбине болели 198 человек, в Шуанъяшане – 52, в Суйхуа – 47, в Цзиси – 46, в Цицикаре – 43, в Дацине – 26, в Цитайхэ – 17, в Цзямусы – 15, в Хэйхэ – 14, в Муданьцзяне – 14, в Хэгане – 5, в округе Большой Хинган – 2, и в Ичуне – 1 случай.

С начала вспышки заболевания зарегистрировано 12 летальных исходов: 4 – в Суйхуа, 1 – в Дацине, 3 – в Шуанъяшане, 1 –в Цицикаре и 3 – в Харбине, пишет biang.ru.

Всего с начала вспышки заболевания в провинции Хэйлунцзян выздоровели и выписались из больниц 215 заболевших, это на 32 человека больше, чем сутками ранее.

При этом, по информации комитета, до 16 061 выросло количество человек, которые находились в тесном контакте с заболевшими (их было 15 906 сутками ранее). У 13 644 из них исключили вероятность заболевания.

Всего за минувшие сутки 1 927 человек обращались в больницы провинции Хэйлунцзян с симптомами, похожими на заболевание.

Всего по Китаю на 9:17 утра 23 февраля по пекинскому времени было зарегистрировано 77 041 заболевший коронавирусом нового вида, заболевание подозревается у 5 365 человек, 22 906 человек вылечились, 2 445 скончались от заболевания.

Больше всего заболевших зарегистрировано в эпицентре вспышки заболевания – в провинции Хубэй (64 084). 15 299 вылечились и выписаны из больниц, 2 346 скончались. За сутки зафиксировано 630 новых случаев заболевания.