Вымирающий Хвойный: как живет маленький поселок в Зейском районе

Поселок Хвойный – крошечная точка на карте Зейского района. До районного центра – 150 километров, до железнодорожной станции Милько – 30. Путь лежит по бездорожью. Такие поселки называют вымирающими, в Хвойном около 200 жителей, молодежи почти нет.

О жизни поселка написала газета «Зейские вести сегодня». Журналисты рассказали, что связь с районным центром летом – вертолетом один раз в неделю, и то при условии его загруженности и хорошей погоды, зимой – на машине по водохранилищу, что категорически запрещено. Но деваться некуда, и, нарушая все предписания, народ на свой страх и риск добирается до столицы зейского края по льду. Оторванность от цивилизации сказывается на жизни хвойненцев постоянно.

Как сделать жизнь в поселке более комфортной – головная боль главы администрации Инны Будниковой, она стоит на передовой борьбы с безысходностью с мая 2017 года.

«В 1974 году, в самый расцвет поселка, в нем проживало 969 человек, в 2005 году численность населения составляла 500 человек, сейчас в поселке осталось около 200. Много пожилых. Жизнь не вечная, старики уходят. За прошлый год только человек восемь умерли», – говорит Инна Ивановна.

Таких, как Хвойный, на карте страны – превеликое множество. Люди, те, кто помоложе, уезжают в поисках лучшей доли, а вернее – работы. Остаются пожилые, старики, да те немногие, что сердцем прикипели к родному краю, из них кто-то работает на железной дороге, кто-то – вахтовым методом. Есть в Хвойном и настоящие хозяева, способствующие благоустройству поселка, – в хорошем состоянии содержат жилье, летом возле дома разбивают цветники, зимой – украшают придомовую территорию к новогодним праздникам. Такие хорошие хозяева, как правило, и живут хорошо, у них и подсобное хозяйство имеется – поросят содержат, кур.

«Поросят берут для себя, чтобы вырастить на убой, а вот держать крупный рогатый скот, несмотря на то что проблем с пастбищами нет, люди не решаются – затратно, один завоз кормов чего стоит, дорого все это, – говорит глава. – В 2018 году администрация района оказала содействие в завозе поросят и кормов. Все заявки жителей поселка были удовлетворены. Это стало хорошим подспорьем. В 2019 году с подвозом кормов были уже проблемы».

Пообщались журналисты и с местной жительницей – Инной Ивановной, она живет в Хвойном с шестилетнего возраста. Женщина еще застала расцвет поселка. Проблем, как и во всех небольших поселениях, множество, говорит Инна Ивановна. Первая и основная – котельная, что отапливает школу, клуб, здание администрации и два жилых дома. Необходима ее реконструкция, замена теплосетей. На эти цели нужны деньги, которых в бюджете поселения нет.

Если касаться медицины, то на территории поселка есть ФАП. Только и здесь проблема – кадровая. «Поселок отдаленный. Если в Горном хоть железная дорога рядом, то у нас медвежий угол. До Милько нужно час ехать, потом поездом до Тынды или Огорона, до Благовещенска – через Февральск. Благоустроенного жилья нет, ну кто к нам приедет?» – говорит глава поселения.

В случае критической ситуации, если нужно оказать экстренную медицинскую помощь, вызывают санавиацию либо везут до Верхнезейска или Берегового.

Коснулись темы жилья, и опять проблема. В основном все дома были построены в 70-х годах прошлого века. Признать их ветхими, чтобы появилась возможность вступить в программу по переселению из ветхого жилья, можно, но для этого надо пригласить из области эксперта, а значит, нужны деньги, которых в бюджете поселка нет.

«У нас некоторые стоят в очереди по переселению из районов Крайнего Севера, – говорит глава, – в прошлом году по этой программе получили жилье только два человека. В общей сложности по переселению в очереди стоит около 40 человек. Вот уедут они, останется в Хвойном чуть более 100 человек. Вымирающий поселок, бесперспективный. Были бы деньги, чтобы купить жилье в других посёлках или городах, люди бы давно уже уехали».

Кадровый голод зацепил своим крылом и сферу образования. Вышли из положения, переучив несколько педагогов.

«Школа у нас хорошая, замечательные учителя, – продолжает Инна Ивановна, – только второй год в поселке нет одиннадцатого класса. Ребята, закончив девять классов, навсегда попрощавшись с малой родиной, поступают учиться в колледжи. Получив специальность, не возвращается никто… Хочется, чтобы в поселке в плане благоустройства было идеально. У нас много пустующего жилья, от которого надо избавляться. Для этого нужны людские ресурсы: техника есть, а вот людей, которые могли бы разобрать строения, нет. Пожарный надзор прислал предостережение, что необходимо срочно разобрать дома, а делать это некому».

Проблемы есть и с дорогами. В текущем году в бюджет поселения на содержание дорог заложено 134 тысячи рублей По плану сюда войдут грейдеровка и подсыпка дорог, приобретение пяти уличных светильников и присоединение двух дополнительных.

Тем временем администрация поселка готовится к участию в конкурсе на лучшее муниципальное образование, итоги будут подведены в апреле.

«В 2019 году заняли третье место и получили пять тысяч рублей, – делится глава поселения, – на эти деньги приобрели дизельную станцию. Сейчас отключения электроэнергии можно не бояться».