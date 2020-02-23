Российские студенты жалуются на администрацию университета в Харбине из-за коронавируса

Российские студенты пожаловались в соцсетях на администрацию кампуса Коммерческого университета Харбина в районе Цзянбэй. С их слов, руководство кампуса ограничило доставку и заставляет пользоваться услугами тех курьеров, которые берут за покупку продуктов двойную цену.

Об этом студенты рассказали в группах общения для соотечественников в соцсети WeChat.

«Я студентка … университета, с сегодняшнего дня нам запретили выходить на территорию кампуса, хотя до этого три недели мы могли спокойно выйти погулять внутри кампуса. Потому что у нас закрытый кампус, посторонних нет, мы находимся на 江北. И на сегодняшний день у нас уже как месяц запрет выхода из кампуса. Мы не можем приобрести продукты, которые нам необходимы.... Раньше мы могли заказать онлайн и забрать на главных воротах, на что и сейчас сделали запрет. Учителя сделали список из 10 продуктов (которые они могут нам доставить в общежитие), но цена в 2 раза дороже... Мы студенты, почему в такой ситуации в такой трудный момент на нас делают бизнес... Мы знаем, на сегодняшний день действует закон нашей провинции о том, что каждый человек может выйти на улицу раз в два дня. Каждый день мы разговариваем с учителями, но они нас даже слушать не хотят... Мы бессильны... мы сидим в закрытом общежитии... подскажите, что делать и куда обратиться выше????» – написала в группе одна из студенток вуза (орфография автора сохранена, – прим. ред.).

Участники группы осудили руководство университета и предположили, что местные власти таким образом перестраховываются, чтобы с оставшимися на территории студентами ничего не произошло. При этом никто из участников дискуссии не подтвердил, что такая же ситуация наблюдается в других харбинских вузах. Все только отметили, что у студентов нет свободного права выхода за пределы кампуса в связи со вспышкой коронавируса и соответствующими правилами, которые действуют в Харбине.

Начало второго семестра по решению управления образования провинции Хэйлунцзян в связи со вспышкой коронавируса, перенесено на конец марта. Студентам пока не рекомендуется возвращаться в вузы. А те, кто не уезжал из университета на китайский Новый год, не имеют право свободно выходить за его пределы. При этом по местному телевидению и в электронных СМИ публикуется много сюжетов и репортажей о бескорыстных волонтерах и курьерах сервисов доставки еды, которые жертвуют своими выходными и работают в неурочные часы, доставляя заказы клиентам по самым низким ценам, пишет biang.ru.

Участники чата предложили девушке обратиться за помощью и советом в Генконсульство РФ в Харбине.

В последние дни в связи с массовым возвращением иногородних в Харбин и другие крупные города провинции Хэйлунцзян, в провинци усилили контроль за въездом и выездом из городов. Всем жителям советуют зарегистрироваться на специально созданной для борьбы с коронавирусом платформе состояния здоровья граждан, а при перемещениях обязательно носить с собой удостоверения личности.

Ранее Амур.инфо писало, что жалобы от российских студентов, в том числе уроженцев Амурской области, поступают на администрацию Хэйлунцзянского университета в Харбин. Там наказывают студентов, нарушающих карантинный режим, введенный в связи с коронавирусной инфекцией. Учащиеся называли это репрессией.