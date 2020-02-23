Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:01 5

Российские студенты жалуются на администрацию университета в Харбине из-за коронавируса

Российские студенты жалуются на администрацию университета в Харбине из-за коронавируса
Фото: russian.dbw.cn/

Российские студенты пожаловались в соцсетях на администрацию кампуса Коммерческого университета Харбина в районе Цзянбэй. С их слов, руководство кампуса ограничило доставку и заставляет пользоваться услугами тех курьеров, которые берут за покупку продуктов двойную цену.

Об этом студенты рассказали в группах общения для соотечественников в соцсети WeChat.

«Я студентка … университета, с сегодняшнего дня нам запретили выходить на территорию кампуса, хотя до этого три недели мы могли спокойно выйти погулять внутри кампуса. Потому что у нас закрытый кампус, посторонних нет, мы находимся на 江北. И на сегодняшний день у нас уже как месяц запрет выхода из кампуса. Мы не можем приобрести продукты, которые нам необходимы.... Раньше мы могли заказать онлайн и забрать на главных воротах, на что и сейчас сделали запрет. Учителя сделали список из 10 продуктов (которые они могут нам доставить в общежитие), но цена в 2 раза дороже... Мы студенты, почему в такой ситуации в такой трудный момент на нас делают бизнес... Мы знаем, на сегодняшний день действует закон нашей провинции о том, что каждый человек может выйти на улицу раз в два дня. Каждый день мы разговариваем с учителями, но они нас даже слушать не хотят... Мы бессильны... мы сидим в закрытом общежитии... подскажите, что делать и куда обратиться выше????» – написала в группе одна из студенток вуза (орфография автора сохранена, – прим. ред.).

Участники группы осудили руководство университета и предположили, что местные власти таким образом перестраховываются, чтобы с оставшимися на территории студентами ничего не произошло. При этом никто из участников дискуссии не подтвердил, что такая же ситуация наблюдается в других харбинских вузах. Все только отметили, что у студентов нет свободного права выхода за пределы кампуса в связи со вспышкой коронавируса и соответствующими правилами, которые действуют в Харбине.

Начало второго семестра по решению управления образования провинции Хэйлунцзян в связи со вспышкой коронавируса, перенесено на конец марта. Студентам пока не рекомендуется возвращаться в вузы. А те, кто не уезжал из университета на китайский Новый год, не имеют право свободно выходить за его пределы. При этом по местному телевидению и в электронных СМИ публикуется много сюжетов и репортажей о бескорыстных волонтерах и курьерах сервисов доставки еды, которые жертвуют своими выходными и работают в неурочные часы, доставляя заказы клиентам по самым низким ценам, пишет biang.ru.

Участники чата предложили девушке обратиться за помощью и советом в Генконсульство РФ в Харбине.

В последние дни в связи с массовым возвращением иногородних в Харбин и другие крупные города провинции Хэйлунцзян, в провинци усилили контроль за въездом и выездом из городов. Всем жителям советуют зарегистрироваться на специально созданной для борьбы с коронавирусом платформе состояния здоровья граждан, а при перемещениях обязательно носить с собой удостоверения личности.

Ранее Амур.инфо писало, что жалобы от российских студентов, в том числе уроженцев Амурской области, поступают на администрацию Хэйлунцзянского университета в Харбин. Там наказывают студентов, нарушающих карантинный режим, введенный в связи с коронавирусной инфекцией. Учащиеся называли это репрессией.

Просмотров всего: 576

#вузы #Китай #коронавирус в Китае

распечатать


Общество 1

В провинции Хэйлунцзян стало больше заболевших коронавирусом

Общество 1

29 человек прибыло в Благовещенск по временному коридору 21 февраля
Общество 4

В Хэйлунцзяне за сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом
Общество 1

Сергей Шойгу вручил ДВОКУ орден Жукова

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    лучше 10 раз перестраховаться

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Правильно нехер нянчится сделали выбор так уважайте законы той страны где находитель

  • Viva

    Viva
    1 час назад

    Достали с этими жалующимися студентами

  • Viva

    Viva
    1 час назад

    Достали с этими жалующимися студентами

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Да у китайцев везде так, для своих одни цены в кафе, для туристов из других стран то же самое меню с другими, заметно более высокими ценами. Позорище. Россия отправляет гуманитарную помощь в Китай, так где помощь студентам из России, одна обдираловка под предлогами...

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь