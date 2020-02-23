В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»
Российское правительство упразднило постановление Совета министров СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств. Документ утратил силу наряду с другими нормативными актами советского времени.
Однако рабочим на вредных производствах все равно выдают продукты, как это закреплено в современном трудовом законодательстве, пишет РИА Новости.
Так, в качестве компенсации за вредность условий труда предприятие может выдавать как молоко, так и продукты из него — например, творог. При этом работники могут получить денежную компенсацию.
Просмотров всего: 35