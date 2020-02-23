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23февраля
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сегодня, 09:36 0

В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»

В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»
Фото: PIXABAY.COM

Российское правительство упразднило постановление Совета министров СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств. Документ утратил силу наряду с другими нормативными актами советского времени.

Однако рабочим на вредных производствах все равно выдают продукты, как это закреплено в современном трудовом законодательстве, пишет РИА Новости.

Так, в качестве компенсации за вредность условий труда предприятие может выдавать как молоко, так и продукты из него — например, творог. При этом работники могут получить денежную компенсацию.

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#закон

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