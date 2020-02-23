Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23февраля
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 22 февраля

Выбор читателей за 22 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 22 февраля.

Амурчане обсуждают автоледи, ехавшую странным образом (видео)

В социальных сетях появилось видео необычного инцидента на дороге. Судя по кадрам, он произошел в Белогорске. Героиней ролика стала автоледи, ехавшая по встречной полосе навстречу другим машинам.

Известные жители Амурской области поделились фотографиями из «дембельского альбома»

В преддверии Дня защитника Отечества «Амур.инфо» выяснило, кто из известных амурчан прошел армейскую школу. Профессиональные военные, политики, журналисты, артисты и просто хорошие люди рассказали о службе, поделились фото из далекой и не очень далекой молодости, а также рассказали свои армейские истории.

В Благовещенске легковушка протаранила конструкцию теплотрассы

21 февраля в Благовещенске произошло ДТП, в результате которого пострадала конструкция теплотрассы. Происшествие случилось на регулируемом перекрестке улиц 50-летия Октября – Октябрьской.

Сергей Шойгу вручил ДВОКУ орден Жукова

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу орден Жукова. Торжественная церемония состоялась в Москве.

Просмотров всего: 7

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Общество 4

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Общество

Выбор читателей за 21 февраля
Общество 1

Как будет проходить голосование по поправкам к Конституции: обзор прессы
Эхо Москвы

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске»: «Кабинет психолога» и «Виртуальный экскурсовод»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь