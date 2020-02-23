Выбор читателей за 22 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 22 февраля.

В социальных сетях появилось видео необычного инцидента на дороге. Судя по кадрам, он произошел в Белогорске. Героиней ролика стала автоледи, ехавшая по встречной полосе навстречу другим машинам.

В преддверии Дня защитника Отечества «Амур.инфо» выяснило, кто из известных амурчан прошел армейскую школу. Профессиональные военные, политики, журналисты, артисты и просто хорошие люди рассказали о службе, поделились фото из далекой и не очень далекой молодости, а также рассказали свои армейские истории.

21 февраля в Благовещенске произошло ДТП, в результате которого пострадала конструкция теплотрассы. Происшествие случилось на регулируемом перекрестке улиц 50-летия Октября – Октябрьской.

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу орден Жукова. Торжественная церемония состоялась в Москве.