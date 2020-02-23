Россиянам старше сорока лет дадут дополнительный выходной

Правительство России одобрило проект закона, обязывающий работодателей предоставлять сотрудникам старше 40 лет один выходной день для прохождения диспансеризации. Решение было принято на заседании кабмина 20 февраля. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс.

В законопроекте говорится, что дополнительный выходной «обеспечит повышение доступности диспансеризации и будет способствовать увеличению продолжительности активной трудовой жизни, сокращению периодов временной нетрудоспособности и повышению качества жизни граждан за счет предупреждения заболеваний и их выявления на ранних стадиях развития».

Кроме того, инициатива направлена на реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», одной из задач которых является добиться проведения медосмотра каждого россиянина не реже раза в год.

В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму, сообщают «Известия».

Минтруд выступил с соответствующей инициативой в июле, уже в августе был подготовлен проект закона. Предполагается, что работодатели предоставят оплачиваемый выходной своим сотрудникам взамен на подтверждение прохождения диспансеризации. На данный момент предусмотрено прохождение медосмотра раз в три года.

При этом бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко указывал, что порой диспансеризация может занять неделю или больше, так как ее длительность зависит от работы медучреждения. На это указывали и в Академии труда и социальных отношений, предлагая выделить два или три выходных дня.

6 июля замглавы Совбеза РФ, на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев, подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.