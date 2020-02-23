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23февраля
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сегодня, 08:00 6

Россиянам старше сорока лет дадут дополнительный выходной

Россиянам старше сорока лет дадут дополнительный выходной
Фото: zen.yandex.uz

Правительство России одобрило проект закона, обязывающий работодателей предоставлять сотрудникам старше 40 лет один выходной день для прохождения диспансеризации. Решение было принято на заседании кабмина 20 февраля. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс.

В законопроекте говорится, что дополнительный выходной «обеспечит повышение доступности диспансеризации и будет способствовать увеличению продолжительности активной трудовой жизни, сокращению периодов временной нетрудоспособности и повышению качества жизни граждан за счет предупреждения заболеваний и их выявления на ранних стадиях развития».

Кроме того, инициатива направлена на реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», одной из задач которых является добиться проведения медосмотра каждого россиянина не реже раза в год.

В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму, сообщают «Известия».

Минтруд выступил с соответствующей инициативой в июле, уже в августе был подготовлен проект закона. Предполагается, что работодатели предоставят оплачиваемый выходной своим сотрудникам взамен на подтверждение прохождения диспансеризации. На данный момент предусмотрено прохождение медосмотра раз в три года.

При этом бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко указывал, что порой диспансеризация может занять неделю или больше, так как ее длительность зависит от работы медучреждения. На это указывали и в Академии труда и социальных отношений, предлагая выделить два или три выходных дня.

6 июля замглавы Совбеза РФ, на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев, подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.

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#закон #здоровье

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Комментарии
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  • Ксенька

    Ксенька
    1 час назад

    Очередная "забота о народе". Диспансеризация это фикция. Главное галочку поставить!

  • grod

    grod
    58 минут назад

    чушь....

  • DimonS

    DimonS
    44 минуты назад

    Когда вам за 40 будет и болячки накопятся, я посмотрю как вы запоете.

  • Кайф

    Кайф
    28 минут назад

    Подавитесь вы своей никчемной диспансеризацией. Проходили, знаем.

  • mag_28

    mag_28
    26 минут назад

    Нужно один раз в неделю давать дополнительный выходной-у меня много болячек.

  • Karasik

    Karasik
    25 минут назад

    пройти за один день диспансеризацию в наших поликлиниках нереально!

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