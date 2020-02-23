Гороскоп на 23 февраля: Львы подумают о своем здоровье, у Козерогов финансовая стабильность

Восход Солнца: 07:26

Заход Солнца: 17:59

Солнце в Рыбах.

Овен. День несет испытания на гордыню и эгоизм. Ваша энергичность и целеустремленность могут быть неправильно поняты партнерами. Возможно, что Вам удастся реализовать задуманное или сотворить нечто выдающееся, однако это вызовет осложнения в отношениях с окружающими людьми. Звезды советуют заняться творческой деятельностью.

Телец. День активизации темных сил. Вас ждет поворот в судьбе, тщательно готовьтесь к нему и берегите силы. Небольшая встряска Тельцам не помешает. «Темные» своей деятельностью в конечном счете пробуждают усиление и противодействие светлых качеств характера человека и способствуют прогрессу. И наоборот, везение и исполнение желаний не всегда ведет к счастью. Так что все, что ни делается, все к лучшему.

Близнецы. Практический подход к делу, рациональное использование энергии, великолепная организация дела помогут повысить авторитет или улучшить финансовое положение. Возможны некоторые изменения в личной жизни. Вам следует разрешить конфликт между любовными отношениями и своим положением в обществе.

Рак. День равновесия, обретения новых источников энергии, самоуглубления. Будьте бдительны, не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Возможны некоторые перемены в финансовом положении, но вот в какую сторону — вверх или вниз, это будет зависеть только от Вас. Обстановка на работе сегодня не слишком благоприятна. Опасайтесь сплетен и наговоров.

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Лев. День отдыха, обретения новых источников энергии, очищения мыслей. Возможно, что Львам удастся благополучно завершить отложенные дела или выяснить все мучившие вопросы. Обратите внимание на здоровье.

Дева. Крайне неблагополучный день, связанный с обманами, клеветой, иллюзиями. Потакание собственным слабостям, нежелание думать о последствиях поступков могут осложнить семейные отношения или привести к острому конфликту со спутником. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. Сны могут оказаться пророческими.

Весы. Удачный день. Женщины-Весы смогут преодолеть козни противников и врагов, смогут улучшить свое материальное благосостояние в результате поездок или дел, связанных с расширением бизнеса или с новыми контактами, особенно с иностранцами. Мужчины-Весы, вероятно, получат известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить их нынешнее положение. Удачны встречи с общественными и политическими деятелями.

Скорпион. Критический день. День испытаний, проверки истинности намерений и планов. Это экзамен на твердость духа, умение находить компромиссы, на честность и выдержку. Не принимайте кардинальных решений: любые ваши действия могут обернуться против Скорпионов. Если у Вас в планах новое дело, отложите его — затраченные усилия не окупят результата.

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Стрелец. Тяжелый, пассивный день. У чувствительных в эмоциональном плане Стрельцов не исключена беспричинная тоска. Следует остерегаться того, что из-за своей мягкости Вы можете быть вовлечены в ненужные споры, которые испортят настроение на весь день. Вторая половина дня может оказаться очень тяжелой. Не исключены ссоры, скандалы или травмы.

Козерог. Энергетически мощный день. Соблюдайте осторожность и осмотрительность при выполнении любого дела. Вероятны резкие смены настроения, чувство усталости, раздражительность. Велика возможность случайной неудачи, в результате которой ваше финансовое положение ухудшится.

Водолей. Возможно, Вам захочется сегодня отложить некоторые проблемы на потом. Не делайте этого. Лучше доводить дело до конца. В личной жизни Вас может захватить очень сильное чувство, бороться с которым Вам будет сложно.

Рыбы. Сегодня успех будет зависеть от вашей гибкости и умения приспосабливаться к новым условиям. Вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в выгодном проекте. Во второй половине дня возможны неожиданные препятствия и преграды, которые будут способствовать неудачному исходу начатого дела. Возможен сумбур в чувствах и желание избавиться от ответственности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев