Губернатор Амурской области вручил награды ветеранам Великой Отечественной войны

В Благовещенске 21 февраля прошел праздничный концерт «Армия России – слава в веках!», посвященный Дню защитника Отечества. С предстоящим праздником военнослужащих, ветеранов и членов их семей поздравил губернатор области Василий Орлов.

Защитников Отечества чествовали в Общественно-культурном центре. В фойе ОКЦ были представлены экспозиции оружия, военной формы нового образца и исторической военной формы, организована выставка «Казачество на государевой службе». Гостей встречали ребята в военной форме тех лет. Патриотические композиции исполнил детский кадетский оркестр.

«Это поистине народный праздник. В каждой семье есть люди, служившие в армии срочную службу, являющиеся кадровыми военными, – сказал в своем поздравлении глава области. – Наша армия вооружена по последнему слову техники. Она имеет уникальный боевой опыт, выполняет уникальные боевые задачи за рубежом. Обладает великолепным кадровым составом и беспрецедентной военной историей.

Наша армия оказывает помощь и в мирное время. В прошлом году была проведена уникальная ситуация по расчистке завала на реке Бурея. Завал создавал серьёзную угрозу энергобезопасности нашего региона. В прошлом году с помощью вооружённых сил России было успешно предотвращён паводок и его последствия – военные активно участвовали в строительстве берегозащитных сооружений, доставке грузов, эвакуации населения. Оперативно провели работы по дезинфекции».

Василий Орлов также отметил то, что российская армия активно участвует в военно-патриотическом воспитании: «Сегодня в области через различные военно-патриотические объединения задействованы 90 тысяч наших молодых девчонок и ребят. Это те люди, которые передадут память о Великой Отечественной войне уже своим детям. Для нас это принципиально важно. Сегодня я хочу поздравить и членов семей военнослужащих, они в полной мере несут всю тяжесть военной службы вместе со своими мужьями, отцами. Мы гордимся нашей армией».

Также вместе с мэром города Валентиной Калитой губернатор провёл церемонию награждения – вручил юбилейные медали в честь 75-летия Победы 14 участникам Великой Отечественной войны.

«В этом году наша страна отмечает 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. И сегодня мне выпала большая ответственность и честь провести награждение от имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина государственной наградой в честь 75-летия Победы», – сказал глава Приамурья перед вручением наград.

Государственной награды были удостоены Игнатий Тихонович Басалай, Василий Трофимович Давыдов, Раиса Ивановна Рябцева, Алексей Александрович Александров, Николай Анатольевич Зеленов, Алексей Маркович Киселёв, Владимир Евменович Ковалёв, Василий Петрович Колупаев, Яков Львович Маркман, Георгий Кузьмич Медведев, Владимир Ильич Романов, Николай Николаевич Рулин, Сергей Дмитриевич Саламаха, Иван Егорович Усяев, сообщает правительство Амурской области.