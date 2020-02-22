Убойный пункт в Тамбовском районе проверил амурский депутат

Депутат заксобрания Амурской области Анатолий Осипов побывал на первом и пока единственном в Приамурье передвижном пункте для убоя скота. Он размещается на землях крестьянско-фермерского хозяйства недалеко от села Толстовка Тамбовского района.

Как сообщало «Амур.инфо», в Толстовке Тамбовского района мобильный убойный пункт появился в конце января. Депутат выяснил, как решается вопрос о забое скота частников.

Об организации работы пункта рассказали начальник ветеринарии области Сергей Самохвалов и глава КФХ Александр Серобаба. Убойный пункт, сделанный на Шимановском заводе «Кранспецбурмаш», по их словам, выполнен со всеми техническими требованиями, предъявляемыми к данному типу изделий. Забой и разделка туш проводятся в соответствии с требованиями ветеринарии, сообщает сайт Законодательного собрания Амурской области.

«Работа с жителями отдаленных населённых пунктов у нас налажена, – рассказал руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, – от них требуется только позвонить, мы приедем и заберём скотину для забоя. Стоимость этой услуги – 25 рублей с килограмма разделанной туши. На стационарных пунктах, может быть, и несколько дешевле. Но тут своя специфика. Взять хотя бы дизельную установку, которая позволяет нам быть энергонезависимыми, но требует дополнительных затрат на обслуживание».

«Передвижные пункты, разумеется, не решают всех проблем, связанных с забоем скота, для владельцев частных подворий, которые поставляют немалую часть мяса на рынки области. Но мы знаем, что правительством области предпринимаются и другие меры для ее решения. В частности, стимулируется создание пунктов забоя силами мелких держателей скота, объединённых в кооперативы. Для них предусмотрены субсидии до трёх миллионов рублей. Конечно, предстоит еще сделать немало, но депутатский корпус будет этот вопрос контролировать», – подвел итог визита Анатолий Осипов.

С 1 января 2020 года в Амурской области начал действовать запрет на продажу мяса животных, которые были забиты на частных подворьях. Свиньи и коровы должны забиваться только на сертифицированных бойнях. В начале года в Приамурье такое место было только одно – в Белогорском районе.

Сейчас в области действуют три сертифицированных цеха для забоя скота: в Толстовке, Белогорске и Свободном. К середине года планируется обустроить еще шесть убойных пунктов.