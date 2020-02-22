Амурские гимнасты взяли пять медалей на дальневосточном турнире

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике завершились в Приамурье. В них приняли участие больше семи десятков спортсменов – сильнейших на Дальнем Востоке.

В Приамурье приехали представители почти всех дальневосточных краев и областей: Забайкальский, Хабаровский и Приморский край, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия). На соревнования допускались гимнасты, имеющие первый разряд и выше. ⠀

В рамках первенства спортсмены состязались только в личном зачете. В итоге амурские гимнасты завоевали 5 медалей. София Дерницкая и Ярослав Кудрявцев удостоены золота. Серебро у Екатерины Павловой и Александра Подшивалова. В числе бронзовых призеров – Арина Александровская.⠀

Чемпионат проводился в личном и командном зачетах. В последнем Приамурье представляла только мужская команда. Она заняла второе место. На первом оказались хабаровчане, на третьем – гимнасты из Читы. Кроме того, бронзовую медаль в личном зачете для Приамурья завоевал Семен Камнев, сообщает министерство по физической культуре и спорту Амурской области.