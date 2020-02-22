Раскопали, а он живой: историю ветерана Анатолия Бурлова представили в проекте «Вспомним поименно»

В «Народном музее» открыли первую выставку в рамках историко-мемориального проекта «Вспомним поименно». Это совместный проект с Военным комиссариатом Благовещенска и Благовещенского района. Проект посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы.

Проект «Вспомним поименно» реализуется в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства Благовещенска. На первый план выходят судьбы фронтовиков принципиально рядового состава, которые тоже внесли огромный вклад в Великую Победу.

«Мы говорим о солдатах, о шофере, трактористе Антоне Семеновиче Дугинцове из совхоза “Волковский”, который день и ночь, день и ночь в авральных условиях расчищал от снега огромные аэродромы для оперативного перебазирования наших летных полков, за что был награжден медалью “За боевые заслуги”. Потом ему уже в 1956 году было присвоено звания Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина. Говорим о разведчике, который вернулся и добыл ценные сведения. Все эти люди, каждый своим личным вкладом, все, как один, приближали Победу», — рассказала руководитель центра «Народный музей», кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Амурской области Елена Пастухова.

Специально для проекта в музей привезли артефакты, найденные в Волгоградской и Смоленской областях. Сводный поисковый отряд Амурской области работал там с 2016 по 2019 годы сначала под руководством Сергея Орлова, а потом Владимира Федорука. На выставке представлены раритетные гильзы, снарядные осколки, хвостовик мины, каски с пулевыми отверстиями, солдатская посуда и предметы быта фронтовиков.

На открытии представили всего около 100 предметов: подлинные документы и личные вещи участников войны; копии фотографий, сделанные во время боевых действий; экспонаты Музея связи Амурской области (Амурский филиал ПАО «Ростелеком») и комнаты боевой славы Городского совета ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов.

В экспозиции представлены комплексы, рассказывающие о судьбе конкретных людей: Антона Дугинцова, Романа Иванкина, Якова Безвершенко и других. Останки последнего удалось опознать только по нацарапанному на дне котелка: «Я. Дмитриевич Шуруп». .

На презентации собралось более 50 человек: представители городской администрации, управления культуры, военкомата, Школы народного экскурсовода, а также член Амурской организации «Творческий союз художников России» Евгений Смирнов и дочь ветерана Анатолия Бурлова.

«Отцу было 17 лет, когда он ушел на фронт в составе 36 гвардейской стрелковой дивизии, стал разведчиком. В 1942 году Анатолия Павловича отправили защищать Сталинград. 200 дней бойцы провели в окопах, отбивая атаку немецких танков. Из-за непрерывной стрельбы солдаты не могли даже попить воды, хотя находились рядом с Волгой. Лишь ночью в двухчасовой перерыв в окопы подвозили еду на верблюде, потому что лошадь могла заржать и тем самым привлечь внимание противника. Папа родился в рубашке: однажды после взрыва снаряда его засыпало землей. После боя сослуживцы выпили по кружке спирта и помянули товарища. Решили откопать, чтобы похоронить достойно. Откопали, а он живой!» — рассказала дочь Людмила Анатольевна Борзова (Бурлова).

В 1943 году, действуя в группе захвата, он один из первых бросился на вражеский окоп, уничтожил до 20 гитлеровцев, взял одного в плен — такие сведения значатся в архивах городского военкомата. Ветеран награжден медалями «За оборону Сталинграда» и «За отвагу». Умер в 2014 году.

Организаторы проекта использовали и сведения Военного комиссариата Благовещенска и Благовещенского района, он предоставил документы и разъяснил, как с ними работать.

Дополнили экспозицию картины самобытного художника Евгения Смирнова. Большая часть его работ посвящена реальным событиям, которые происходили во время Великой Отечественной войны. В библиотеке «Центральная» и самом музее находятся 25 картин: «Бабий Яр», «Последний ветеран города», «Битва за Днепр» и другие.

«Мы поддерживаем историческую справедливость, потому что конкретные личные истории позволяют увидеть Великую Отечественную войну с позиции судеб и героизма наших дедов и прадедов», — сказала на открытии выставки заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько.

Экспозиция будет работать в течение месяца, в дальнейшем некоторые экспонаты поменяются на другие, центр будет освещать истории других героев.

Центр «Народный музей» (библиотека «Центральная», ул. Красноармейская, 128) приглашает жителей Благовещенска на бесплатные экскурсии, запись по телефонам: 8914-538-08-22, 49-49-06.

Подробнее, больше фото - в блоге Культпросвет Натальи Наделяевой.