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сегодня, 18:38 4

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Фото: pixabay.com

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете. Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.

Клиенты банков сообщили в прошедшем году о 371,1 тысячи транзакций без согласия клиентов, две трети из которых – результат применения к ним методов социальной инженерии. При покупках в интернете, по данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в прошлом году почти три миллиарда рублей. Пятую часть от этого объема банки возместили своим клиентам.

При этом системы дистанционного банковского обслуживания (онлайн-банки, мобильные приложения) атаковались 160,8 тысячи раз, говорится в обзоре. Здесь же была и самая высокая доля социальной инженерии (88,9 %) – судя по всему, из-за целевого характера атак. Объем таких хищений в 2019 году составил почти 2,3 миллиарда рублей, банки вернули клиентам из этого объема 162,3 миллиона рублей.

Всего в 2019 году объем операций, совершенных без согласия клиентов, превысил 6,4 миллиарда рублей, говорится в обзоре. В среднем у одного физлица было украдено 10 тысяч рублей, у юрлица – 152 тысячи рублей. Всего банки возместили своим клиентам 935 миллионов рублей, сообщает «Российская газета».

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#интернет #происшествия

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    основной канал хищения денег у народа это налоги-пенсионный фонд и откаты

  • амурская алена

    амурская алена
    27 минут назад

    Зачем людям такие банки?Интересно во всем мире,тоже такие банки?

  • full

    full
    27 минут назад

    А основные расхитители - госдума и правительство.

  • invv

    invv
    18 минут назад



    Аликанте , сегодня, 19:10

    основной канал хищения денег у народа это налоги-пенсионный фонд и откаты



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