Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете. Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.

Клиенты банков сообщили в прошедшем году о 371,1 тысячи транзакций без согласия клиентов, две трети из которых – результат применения к ним методов социальной инженерии. При покупках в интернете, по данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в прошлом году почти три миллиарда рублей. Пятую часть от этого объема банки возместили своим клиентам.

При этом системы дистанционного банковского обслуживания (онлайн-банки, мобильные приложения) атаковались 160,8 тысячи раз, говорится в обзоре. Здесь же была и самая высокая доля социальной инженерии (88,9 %) – судя по всему, из-за целевого характера атак. Объем таких хищений в 2019 году составил почти 2,3 миллиарда рублей, банки вернули клиентам из этого объема 162,3 миллиона рублей.

Всего в 2019 году объем операций, совершенных без согласия клиентов, превысил 6,4 миллиарда рублей, говорится в обзоре. В среднем у одного физлица было украдено 10 тысяч рублей, у юрлица – 152 тысячи рублей. Всего банки возместили своим клиентам 935 миллионов рублей, сообщает «Российская газета».