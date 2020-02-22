Центризбирком предлагает организовать голосование по Конституции на рабочих местах

Для организации голосования могут создать дополнительные участки. Об этом заявил зампред ЦИК Николай Булаев на заседании рабочей группы.

Ключевой технологией станет система «Мобильный избиратель», опробованная на президентских и ряде других выборов. В случае общероссийского голосования по изменениям в Конституцию речь идет о едином округе, пояснил Булаев. Поэтому прикрепиться к удобному для себя участку человек сможет в любой точке страны в любом МФЦ, территориальной или участковой избирательной комиссии, а также на портале госуслуг, сообщает «Российская газета».

«Вы идете по улице, увидели МФЦ, ТИК или УИК, заходите, пишите заявление и все. В день голосования идете туда, куда переписались. Вы были на Сахалине – голосовать можете в Калининграде», – рассказал Николай Булаев, напомнив, что на выборах президента этой услугой воспользовались 5,7 миллиона человек.

Чтобы быть ближе к избирателю, комиссии традиционно арендуют вертолеты, катера, добираются до маяков. «Мы будем делать и в этот раз так же», – пообещал Булаев. Он обратил внимание, что достаточно большое количество людей живут там, где нет автобусного сообщения. «Мы считаем, что мы должны создать условия, при которых эти люди проголосуют», – сказал зампред ЦИК.

Наряду с этим планируется создать дополнительные избирательные участки на рабочих местах. Хотя сам день голосования планируется объявить выходным, «есть масса предприятий, где работа продолжается даже в выходные дни, и людям надо дать возможность проголосовать», – объяснил позицию Булаев.

Прикрепиться туда можно будет тоже только через «Мобильный избиратель» – в этом случае человека автоматически вычеркнут из списка избирателей на том участке, к которому он приписан по месту регистрации. «Это исключает любую возможность двойного голосования», – заявил Булаев.

Всего в России сейчас 97 тысяч участков. Большого количества дополнительных участков не будет, уточнил он, они будут создаваться совместно с регионами «там, где есть необходимость».

Центризбирком нацелен «добиваться того, чтобы легитимность результата, его признание всеми участниками голосования было абсолютным». В этой связи Булаев подчеркнул, что по прозрачности и удобству в России создана одна из самых совершенных систем голосования в мире. В частности, система ГАС «Выборы» позволяет в режиме реального времени отображать итоги волеизъявления граждан.