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22февраля
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сегодня, 17:45 1

Сова стала невольным обитателем библиотеки в Михайловском районе

Сова стала невольным обитателем библиотеки в Михайловском районе
Фото: www.instagram.com

Пожарные из поселка Поярково Михайловского района 21 февраля спасли сову, попавшую в местную библиотеку. Пернатого пленника выпустили на свободу.

Сигнал на телефон службы спасения о нештатной ситуации в читальном зале поярковской библиотеки поступил утром. Птица залетела на второй этаж и не могла выбраться самостоятельно.

На помощь напуганной сове пришла дежурная смена ПЧ-62 противопожарной службы области. Спасатели поймали пернатого хищника с помощью покрывала и выпустили на свободу на окраине поселка, сообщили в своем инстаграм-аккаунте Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

На опубликованном спасателями видео сова некоторое время не могла улететь и падала на землю. Сделав несколько попыток подняться в воздух, птица вернулась в привычное для себя место обитания.

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Это не сова, а НЕЯСЫТЬ...

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