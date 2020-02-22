Сова стала невольным обитателем библиотеки в Михайловском районе

Пожарные из поселка Поярково Михайловского района 21 февраля спасли сову, попавшую в местную библиотеку. Пернатого пленника выпустили на свободу.

Сигнал на телефон службы спасения о нештатной ситуации в читальном зале поярковской библиотеки поступил утром. Птица залетела на второй этаж и не могла выбраться самостоятельно.

На помощь напуганной сове пришла дежурная смена ПЧ-62 противопожарной службы области. Спасатели поймали пернатого хищника с помощью покрывала и выпустили на свободу на окраине поселка, сообщили в своем инстаграм-аккаунте Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

На опубликованном спасателями видео сова некоторое время не могла улететь и падала на землю. Сделав несколько попыток подняться в воздух, птица вернулась в привычное для себя место обитания.