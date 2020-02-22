В Белогорске почтили память воинов, павших за Отечество

Жители Белогорска 22 февраля почтили память павших защитников Отечества. Церемония возложения венков и цветов состоялась у Мемориала воинской славы.

Участие в акции приняли ветераны и участники Великой Отечественной войны, воины 35-й Армии, представители администрации города, городского Совета, общественность, школьники, юнармейцы и кадеты. Они почтили память павших минутой молчания.

«Среди дней воинской славы в истории России, безусловно, особое место принадлежит Дню защитника Отечества, – обратился командующий 35-й Краснознаменной Армией генерал-лейтенант Сергей Чеботарев. – От имени командования Восточного военного округа, Военного совета краснознаменной Армии поздравляю ветеранов, всех тех, кто служил в Вооруженных силах Российской Федерации, жителей города Белогорска с праздником».

В память о воинах салютная группа произвела несколько залпов, сообщает сайт администрации Белогорска.