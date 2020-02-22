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22февраля
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сегодня, 16:40 0

В Тынде произошел пожар в многоквартирном доме

В Тынде произошел пожар в многоквартирном доме
Фото: 28.mchs.gov.ru

Днем, 22 февраля, в Тынде загорелась квартира пятиэтажного жилого дома. Возгорание произошло на четвертом этаже.

Через шесть минут, после сообщения о пожаре, огнеборцы пожарно-спасательной части № 3, в составе семи человек и двух единиц техники, прибыли на место. К ним в помощь были направлены силы отдельного пожарного поста поселка Таёжный.

В течение 16 минут открытое горение ликвидировали, квартиру отстояли. Причина и виновник устанавливаются, сообщается на сайте Амурского управления МЧС России.

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#пожары #происшествия #Тында

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