В Тынде произошел пожар в многоквартирном доме

Днем, 22 февраля, в Тынде загорелась квартира пятиэтажного жилого дома. Возгорание произошло на четвертом этаже.

Через шесть минут, после сообщения о пожаре, огнеборцы пожарно-спасательной части № 3, в составе семи человек и двух единиц техники, прибыли на место. К ним в помощь были направлены силы отдельного пожарного поста поселка Таёжный.

В течение 16 минут открытое горение ликвидировали, квартиру отстояли. Причина и виновник устанавливаются, сообщается на сайте Амурского управления МЧС России.