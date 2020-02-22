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22февраля
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сегодня, 15:51 3

Амурские коммунисты провели в Благовещенске митинг в честь 23 февраля

Амурские коммунисты провели в Благовещенске митинг в честь 23 февраля

22 февраля в Благовещенске прошел митинг в честь дня рождения Советской армии. Акцию около универмага организовало городское отделение КПРФ.

Участники развернули как традиционные красные флаги, так и транспаранты со своими предложениями в новую Конституцию. Трибуной для выступления активистов партии стал установленный напротив магазина микрогрузовик.

«Этот праздник в 90-е годы был забыт, – обратился к собравшимся лидер амурских коммунистов Роман Кобызов. – Сегодня о нем вспомнили. Вспомнили, когда поджали международные санкции, когда Россия оказалась в изоляции. Вспомнили, что без опоры на народ, на армию не создать суверенное, независимое государство. Мы, КПРФ, считаем, что без армии невозможно движение к развитой, социальной, свободной стране. (…) Советская армия, Красная армия – это вершина всей истории армии: и древней Руси, и России имперской, и сегодняшней армии. Надо с опорой на социальные идеалы, с опорой на гордость и победы Красной армии развивать сегодняшнюю идеологию, сегодняшнюю страну».

Кроме тематики, привычной для 23 февраля, партийцы собирали подписи горожан под требованием принять поправки КПРФ в новую редакцию Основного закона страны. Как сообщили в городском отделении политической партии, эти подписи передадут во фракцию КПРФ в Государственной думе.

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#митинги #партии

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Горло драть ума много не надо. Дела где...

  • Vagus

    Vagus
    16 минут назад

    клоуны!

  • ay

    ay
    12 минут назад

    Пусть бузят - всё движуха какая-то. В болоте "стабильности".

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