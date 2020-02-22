Известные жители Амурской области поделились фотографиями из «дембельского альбома»

В преддверии Дня защитника Отечества «Амур.инфо» выяснило, кто из известных амурчан прошел армейскую школу. Профессиональные военные, политики, журналисты, артисты и просто хорошие люди рассказали о службе, поделились фото из далекой и не очень далекой молодости, а также рассказали свои армейские истории.

Александр Боржко – председатель регионального отделения ДОСААФ в Амурской области; потомственный военный, полковник: «Есть такая профессия. Она формирует личность»

В 1979 году окончил Ташкентское танковое училище, дальнейшую службу проходил в войсках среднеазиатского военного округа. С 1981 по 1984 годы выполнял интернациональный долг в Республике Афганистан. После войны обучался в Военной академии бронетанковых войск. С 1989 по 1990 годы проходил службу в западной группе войск в Германии. 1990-1991 годы – Прибалтийский военный округ. 1991-2006 годы – ДВОКУ.

«Я офицер в третьем поколении, поэтому армия у нас – семейная традиция, – пояснил Александр Боржко. – Это моя работа, моя жизнь. В армию меня не призывали, и я бы даже не стал пафосно говорить, что по велению сердца там оказался. Я пошел в армию по своему призванию. На службе встречалось разное – и хорошее, и плохое. Как и в любой, наверное, профессии. Но больше положительного все-таки мне армия принесла. Она формирует личность.

23 февраля мы отмечаем обязательно. Накануне я стараюсь встретиться с друзьями-сослуживцами. А 23 число – это семейный праздник. После традиционного возложения цветов на площади Победы мы едем на кладбище к моему отцу – он тоже служил всю жизнь. А потом в домашней обстановке отмечаем всей семьей».

Вячеслав Логинов – председатель Законодательного собрания Амурской области; воинское звание – старший лейтенант; дембель–2003: «Непередаваемые ощущения. Чувствуешь себя настоящим воином»

Призвался в армию после обучения на военной кафедре в Дальневосточном аграрном университете. Служил в поселке Возжаевка Белогорского района в артиллерийской бригаде.

«Отличная школа для мужчин, – поделился впечатлениями Вячеслав Логинов. – Чтобы стать настоящим мужчиной и вести себя как мужчина, надо быть военным. Это огромный управленческий опыт. Больше всего мне запомнились наши сборы на военной кафедре. Мы сдавали государственный экзамен, получали звание офицеров. Это происходило в поселке Орлиный в Свободненском районе.

При выдвижении взвода разведки управления огнем на боевую позицию нам поставили задачу – тащить с собой дальномер, который весит 80 килограммов. Причем командиры заставили это делать ползком и в противогазе в 30-градусную жару. Это занятие подарило нам непередаваемые ощущения. После такого чувствуешь себя настоящим воином».

Анатолий Фесенко – депутат Законодательного собрания Амурской области; генеральный директор Амурской региональной организации «Киокушинкай Кан»; дембель–1983: «Мне посчастливилось служить в таких войсках»

Призвался на срочную службу в 1981 году в Хабаровск. Службу проходил в роте почетного караула.

«Есть кремлевские курсанты, а в каждом военном округе есть свой филиал, – рассказывает Анатолий Фесенко. – Чтобы зачислили в такие войска, нужно пройти определенный отбор. Рост должен был быть не меньше 1 метра 80 сантиметров. Кроме этого, нужно пробежать полосу препятствий и заполнить довольно объемную анкету.

На нашем подразделении отрабатывали разные тактические изменения, которые впоследствии использовали, в том числе и в боевых условиях, например, в Афганистане. Еще наша рота была постоянным участником различных общегосударственных праздников. В этом смысле мне посчастливилось служить в таких войсках. 7 ноября, 1 мая, 9 мая мы выполняли свою основную миссию – участвовали в парадах».

Андрей Рудь – врач; председатель комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Амурской области: «Это очень хорошая школа жизни»

После первого курса Благовещенского медицинского института был призван в ВС. Службу проходил в Возжаевке Белогорского района на аэродроме.

«Это был большой аэродром, на котором располагались два очень крупных авиационных полка, – вспоминает Андрей Рудь. – Я служил в одной из частей, которые обслуживали эти полки. В то время именно на солдатах-срочниках держались и обслуживание самолетов, и организация полетов. Мы занимались и парашютами, и наземной техникой, обслуживали взлетные полосы. Всю эту работу делали солдаты. Из армии я пришел совершенно другим человеком. Я считаю, что это очень хорошая школа жизни».

Сергей Логвинов – журналист, руководитель творческого объединения «ЛИК»; дембель–1987; воинское звание – ефрейтор: «Армия перевернула мою жизнь!»

Призвался на срочную службу в 1985 году из Донецкой области Украинской ССР. Службу проходил в железнодорожных войсках, в поселке Февральск Селемджинского района.

«Армия полностью перевернула всю мою жизнь, – рассказывает Сергей. – Я впервые попал на Дальний Восток. Более того, я в армию впервые летел на самолете. До призыва я в самолет вообще никогда еще не садился. Я впервые оказался на БАМе. Первый раз после Украины почувствовал, что такое сорокоградусные морозы.

После школы я уже работал в газете. Когда меня призвали и узнали, что у меня есть журналистские навыки, то отправили в редакцию дивизионной газеты "Знамя Родины". А уже после демобилизации мне хотелось самостоятельности, и я остался здесь, в Амурской области. Если на Украине я прожил 18 лет, то на Дальнем Востоке я живу уже 35-й год. Так что большая часть моей сознательной жизни оказалась связанной с Дальним Востоком, с Амурской областью. Определили это те два года, когда я носил погоны и сапоги».

Павел Савинкин – журналист, публицист, писатель; дембель–1981, воинское звание – рядовой: «Было интересно служить»

Призвался на срочную службу в 1979 году. Службу проходил в войсках правительственной связи в Уссурийске.

«В армию я попал достаточно в позднем возрасте, – вспоминает Павел Савинкин. – Призывали с БАМа – отсрочки всякие закончились, и, ку-ку, – вперед. Так как в кирзачи переобулся уже с высшим образованием, это помогало – не особо докалупывались офицеры.

Армия дала мне возможность понять, чем могут жить настоящие мужики. Поэтому абсолютно не жалею, что побывал на службе. Я понимаю, что у всех по-разному складывались отношения, но у нас войсковая часть была такой… Дисциплина там была жесткая, и все было справедливо. Хотя попадались офицеры-самодуры. Зато было интересно служить».

Дембельская байка от Павла Савинкина: «Подались как-то с сослуживцем Терехой в самоволку. Заблаговременно переоделись в гражданку, которая чудом не попалась на глаза каптенармусу (скорее всего, речь идет о старшине-прапорщике – Прим. ред.). Решили, что зайдем в ресторан "Уссури", договоримся с официантом на бутылочку вина, так как в магазине к тому времени уже не продавали, а где выпить – сообразим. Зашли в вестибюль ресторана... У Терехи расширились глаза. "Пролетели", – пробормотал он. Я обернулся. Из зала к нам, по-волчьи скаля зубы, спешил майор из нашего полка по прозвищу Борман. "Конкретно пролетели"», – согласился я.

Роберт Салахов – актер Амурского областного театра драмы, заслуженный артист России; дембель–1989: «Армия у нас была полностью интернациональной»

Призвался на срочную службу в 1987 году в войска связи и противовоздушной обороны. Место дислокации – Белогорск.

«Я вспоминаю армию с огромной теплотой, – говорит Роберт Салахов. – Служба мне дала многое и в физическом плане, и в волевом, и в нравственном. Я не считаю, что эти два года я зря провел. Тогда это дело было нужным для меня. Хотя, когда я только демобилизовался, у меня была такая досада, что ли. Мои сверстники, которые откосили, уже чего-то добились, а я пришел – и с нуля все начинаю. Но я быстро наверстал упущенное. Причем, если у них на это два года ушло, я довольно быстро освоился на гражданке.

С бывшими сослуживцами я связь не теряю. Со многими друзьями нахожусь до сих пор в переписке и при случае встречаемся. Они тоже с большой теплотой вспоминают годы службы.

Армия была тогда полностью интернациональной. У меня была отдельная рота связи, мы служили в районе зеленого городка под Белогорском. Там из 30 солдатиков кого только не было: казахи, якуты, таджики, немцы, киргизы, татары, украинцы, узбеки. И при этом не было никаких конфликтов на национальной почве. Были, конечно, какие-то неуставные отношения между старшим и младшим призывом, но не такие серьезные».

Игорь Павлов – фотохудожник, блогер, музыкант-любитель, коллекционер (перечислять можно очень долго): «Служить в Красной Армии – почетная обязанность каждого советского человека!»

В армии служил ориентировочно в конце 70-х, скорее всего, в артиллерии в окрестностях Термеза – пограничного города с Афганистаном. На вопрос – где именно служил, когда и в каком звании – ответил творчески: «Кому это надо? Давай я лучше что-нибудь веселое расскажу».

«Каждый раз вспоминаю службу на поприщах командования огневым взводом гаубицы М-30, – рассказывает Игорь Павлов. – Привезли нас на полевые стрельбы на грузовиках, сгрузили кучу горбыля, рулоны брезента и лопаты, и вперед – окапывайся, строй жилье в чистом поле. Жара 45 градусов, море комаров, влажность от Амурдарьи 95 %. Не жизнь, а сказка.

Только устроили палатки, и тут налетел "афганец" – пыльная буря из-за речки. Пыль, песок, ветер с ног сбивает. Это у них такой сезон ветров ежегодный. Несколько палаток улетело в неизвестном направлении. Песок везде – в глазах, во рту, в ушах, в трусах, в еде... Неделю ничего не было видно на расстоянии 10 метров.

Вместо чая кипятили настой из верблюжьей колючки мутно-желтого цвета в больших чанах. Кормили какими-то кашами. Да, собственно, в таких условиях не до кулинарных изысков. С тех пор я перестал относиться к пище как к празднику. Что съедобно – то и полезно. Кстати, вода была вся привозная в больших железных емкостях. Удивительно, как мой желудок все это выдержал. А туалет был в чистом поле. Загадили поля до горизонта. Романтика...

А потом ночные стрельбы. Вот где красота, когда из "калаша" вылетает рой святящихся пуль и летит в ночь, исчезая в тумане. Это реально завораживает. С гаубицей сложней и брутальней. Когда в трех метрах от тебя производится выстрел из гаубицы, то не только по ушам больно бьет, но и сбивает дыхание, как будто кто-то кулаком в живот дал. А если несколько гаубиц, то это реально тяжело. Надо привыкать. Это покруче, чем на концерте "Металлики" в Москве.

Представляете, все три месяца полевых стрельб мы не видели ни одной женщины. Вообще ни одной. Кругом только грубое мужичье. И вот в сентябре к нам приехала первая автолавка с продуктами. А там… Появилась продавщица – пышка такая с ярко-красными губами. Многие ребята просто стояли и подолгу смотрели на нее. А она смотрела на нас удивленно: дескать, ну и чего пялитесь, лучше купите конфет да пряников... "Ага, – думали мы, – лучшая конфета – это ты!"»