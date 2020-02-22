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22февраля
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сегодня, 12:18 7

Сенатор Иван Абрамов: главную котельную Тынды необходимо переводить на газ

Сенатор Иван Абрамов: главную котельную Тынды необходимо переводить на газ

Член Совета Федерации от Амурской области Иван Абрамов, который недавно побывал в Тынде, считает, что главную котельную столицы БАМа необходимо переводить на газ. В настоящее время теплоснабжающее предприятие работает на угле.

Несмотря на то, что в 2017 году была проведена модернизация – выполнена замена основного и вспомогательного оборудования котлов, автоматизировна работа котельного оборудования, реконструировано топливное хозяйство котельной, а также произведен ремонт центральных тепловых пунктов – в год на покупку угля уходит порядка 500 миллионов рублей. Такую сумму назвал исполнительный директор ЖДК «Энергоресурс».

Как пишет газета «БАМ», если городская котельная перейдет на газ, то затраты на приобретение топлива будут значительно меньше. Соответственно, появится возможность снизить тарифы на отопление, кроме этого, улучшилась бы экологическая обстановка.

Сегодня показатель газификации в большинстве регионов Дальнего Востока очень низкий и в целом не превышает 15 %. При этом через Приамурье уже начаты поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Вопрос о необходимости ускорения темпов газификации дальневосточных регионов амурский сенатор поднимал на площадке Совета Федерации.

Фото: gazeta-bam.ru

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#ЖКХ #Тында

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    хорошее предложение от ЛДПР!

  • dance

    dance
    1 час назад

    Да... Ваня только и умеет предлагать. Бредогенератор.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Даю подсказку сенатору: всю Амурскую область пора переводить на газ.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Миллер посмеялся, и снизил цену для Китая))))

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Скоро выборы штоле?

  • Рамзай

    Рамзай
    36 минут назад

    Так котельная отработала свой ресурс. Какой газ? Не выдержит ведь развалюха?

  • Секвойя

    Секвойя
    15 минут назад

    Стесняюсь спросить, но интересно углубить и расширить географию необходимости, а Благовещенск так и будет на угле круглогодично работать?

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