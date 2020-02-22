Сенатор Иван Абрамов: главную котельную Тынды необходимо переводить на газ

Несмотря на то, что в 2017 году была проведена модернизация – выполнена замена основного и вспомогательного оборудования котлов, автоматизировна работа котельного оборудования, реконструировано топливное хозяйство котельной, а также произведен ремонт центральных тепловых пунктов – в год на покупку угля уходит порядка 500 миллионов рублей. Такую сумму назвал исполнительный директор ЖДК «Энергоресурс».

Как пишет газета «БАМ», если городская котельная перейдет на газ, то затраты на приобретение топлива будут значительно меньше. Соответственно, появится возможность снизить тарифы на отопление, кроме этого, улучшилась бы экологическая обстановка.

Сегодня показатель газификации в большинстве регионов Дальнего Востока очень низкий и в целом не превышает 15 %. При этом через Приамурье уже начаты поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Вопрос о необходимости ускорения темпов газификации дальневосточных регионов амурский сенатор поднимал на площадке Совета Федерации.

Фото: gazeta-bam.ru