29 человек прибыло в Благовещенск по временному коридору 21 февраля

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По официальным данным, в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ, 21 февраля прибыло 25 россиян и 4 гражданина КНР с видом на жительство в РФ. По результатам двойного тепловизионного контроля, ни у кого из них признаков инфекционных заболеваний не выявили.

По аналогичному коридору через смешанный пункт пропуска Благовещенск из России в Китай смог выехать 41 гражданин КНР.

Что касается грузового направления, то 21 февраля по понтонному мосту в Благовещенск 6 машин завезли скоропортящуюся плодово-овощную продукцию, 5 машин доставили оборудование для Амурского ГПЗ. 11 грузовиков доставили спецтехнику. Из РФ на экспортном направлении было отправлено 31 транспортное средство с амурской соей и один грузовик с пиломатериалами, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Перевозка скоропортящейся плодоовощной продукции осуществляется только российскими транспортными средствами российскими водителями.

Ранее Амур.инфо сообщало, что на следующей неделе временный пассажирский коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ будет открыт 24, 26 и 28 февраля.