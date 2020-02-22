В Хэйлунцзяне за сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом

22 февраля руководство китайской провинции Хэйлунцзян сообщило, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено не было. Помимо этого, не зафиксировано ни одного предположительного случая заболевания.

Число полностью выздоровевших увеличилось за сутки на 42 человека и на сегодняшний день составляет 141 случай. Они подтверждены в Харбинской инфекционной больнице, в Центре профилактики и лечения инфекционных заболеваний провинции Хэйлунцзян и в медицинских учреждениях городов Шуаньяшань, Муданцзян, Дацин, Цзямусы, Суйхуа, Хэган, Цзиси, Цитайхэ и округа Большой Хинган.

Таким образом, по состоянию на 24:00 21 февраля в провинции Хэйлунцзян всего зарегистрировано 479 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе 14 в городском округе Хэйхэ. Общее число случаев с летальным исходом за прошедшие сутки в провинции не изменилось – 12 (ни одного в городском округе Хэйхэ). В одном случае имеются схожие с коронавирусом симптомы, однако подтверждения диагностическими исследованиями нет.

Количество граждан, находящихся в отделениях экстренной терапии в провинции Хэйлунцзян, уменьшилось и на сегодняшний день составляет 2 132 пациента. Выявлено 15 906 человек, контактировавших с заболевшими, из них 13 628 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 2 509 граждан находятся в процессе диагностики, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.