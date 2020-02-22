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22февраля
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сегодня, 11:07 0

В Благовещенске легковушка протаранила конструкцию теплотрассы

В Благовещенске легковушка протаранила конструкцию теплотрассы

21 февраля в Благовещенске произошло ДТП, в результате которого пострадала конструкция теплотрассы. Происшествие случилось на регулируемом перекрестке улиц 50-летия Октября – Октябрьской.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, в дневное время здесь столкнулись автомобили Toyota Aqua и Honda Fit. Последний в результате съехал с дороги и протаранил конструкцию теплотрассы.

В аварии люди не пострадали – только транспорт. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: instagram.com/autoroad.blg

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#ДТП #происшествия #транспорт

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