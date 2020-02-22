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22февраля
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сегодня, 10:32 4

Амурчане обсуждают автоледи, ехавшую странным образом (видео)

Амурчане обсуждают автоледи, ехавшую странным образом (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео необычного инцидента на дороге. Судя по кадрам, он произошел в Белогорске. Героиней ролика стала автоледи, ехавшая по встречной полосе навстречу другим машинам.

Видео в Инстаграме набрало большое количество просмотров и комментариев. Пользователи не скрывали эмоций по поводу увиденного: «Я очумела, стоя на левой полосе, увидеть соседку слева». «Это же в какой школе так учат водить?!» – задается вопросом один из них.

Внимательные амурчане разглядели, что автоледи «сидит в телефоне». Прозвучало также мнение, что машина сломалась, а где находится кнопка «аварийки», водитель не знает.

Просмотров всего: 1304

#Белогорск #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    не дай бог камаз сайгак со срочниками в лоб научил бы.......

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    2 часа назад

    Просто наверное переход по полосам прое..ла, джип следом,такое часто бывает по Калинина около Самбири.едут по полосе налево..а ей надо прямо

  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Все куда проще ! Мы ж в россии живем! Права подарили на день рождения!!! Или просто на сос...ла !!!!

  • И это прекрасно

    И это прекрасно
    1 час назад

    В Благовещенске таких макак пруд-пруди. Хоть на Лексусе, хоть на Фите.

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