Амурчане обсуждают автоледи, ехавшую странным образом (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео необычного инцидента на дороге. Судя по кадрам, он произошел в Белогорске. Героиней ролика стала автоледи, ехавшая по встречной полосе навстречу другим машинам.

Видео в Инстаграме набрало большое количество просмотров и комментариев. Пользователи не скрывали эмоций по поводу увиденного: «Я очумела, стоя на левой полосе, увидеть соседку слева». «Это же в какой школе так учат водить?!» – задается вопросом один из них.

Внимательные амурчане разглядели, что автоледи «сидит в телефоне». Прозвучало также мнение, что машина сломалась, а где находится кнопка «аварийки», водитель не знает.