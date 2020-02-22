Приамурье готовится к всероссийской переписи населения

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Амурская область ведет подготовку в предстоящей всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, а в отдаленных и труднодоступных территориях, где транспортное сообщение в этот период может быть затруднено, может стартовать уже с 1 апреля.

В Законодательное собрание Амурской области внесен законопроект о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по подготовке и проведению переписи. 21 февраля его рассмотрели на заседании комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту.

В перечень полномочий муниципалитетов согласно документу входят обучение переписчиков, обеспечение их необходимым транспортом и средствами связи и оборудование охраняемых помещений, где будут храниться переписные листы. При этом финансирование всех указанных мероприятий будет осуществляться за счет федерального бюджета.

«Основной акцент в предстоящей переписи будет сделан на применении новых технологий. Жители смогут заполнять электронные переписные листы или пройти перепись в многофункциональных центрах, а переписчики вместо бумажных бланков получат планшеты. Все это должно сделать перепись более удобной и повысить качество собираемой информации», – рассказал председатель комитета Евгений Тюхаев.

Как пишет пресс-служба амурского заксобрания, законопроект будет рассмотрен в первом чтении на заседании 27 февраля.

Кроме того, с незначительными уточнениями депутаты рекомендовали к принятию во втором чтении изменений в закон об административной ответственности. Они касаются установления штрафов за продажу несовершеннолетним вейпов, электронных сигарет или комплектующих к ним: на граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Если законопроект будет поддержан большинством парламентариев, закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Комитет поддержал 4 проекта федеральных законов, в том числе о введении ответственности за распространение в интернете информации о наркотических и психотропных веществах, и утвердил план мероприятий по реализации послания президента РФ Федеральному собранию. В рамках него, в частности, планируется привести в соответствие с федеральным законодательством устав (основной закон) Амурской области и регламент законодательного собрания.