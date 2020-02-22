В День защитника Отечества в Белогорске запустят салют

В Белогорске в День защитника Отечества, 23 февраля, прогремит военный салют. Он начнется в 21:00.

При запуске будут соблюдены все требования безопасности. В его организации задействована установка из реактивного дивизиона артиллерийской бригады Белогорского гарнизона. Над площадью 30-летия Победы прогремят 30 залпов из 500 зарядов, пишет пресс-служба администрации Белогорска.

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Александр Авдеев