Запуск спутника «Метеор-М» с Восточного запланирован на август 2021 года

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Российский метеоспутник «Метеор-М» № 2-3 планируется запустить в августе 2021 года. Об этом сообщил представитель корпорации «ВНИИЭМ» – разработчик а и изготовитель аппарата – Илья Слободской.

«Запуск [спутника "Метеор-М" № 2-3] ожидается в августе 2021 года», – сказал Слободской, выступая на 11-й международной конференции Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков «Авиационное и космическое страхование в России».

По его словам, аппарат будет запущен с космодрома Восточный.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса ТАСС сообщали, что спутник «Метеор-М» номер 2-3, который планировалось отправить на орбиту в 2020 году, будет запущен в 2021 году. По данным госкорпорации, было принято решение провести дополнительные испытания космического аппарата.