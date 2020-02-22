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22февраля
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Порыв водопровода перекрыл движение на улице в Свободном

Порыв водопровода перекрыл движение на улице в Свободном

21 февраля в Свободном произошел порыв водопровода. Потоки воды хлынули по по улице Литвиновской до автозаправочной станции на улице Амурской.

Как рассказал заместитель главы города по ЖКХ Александр Белоусов, участок, где произошла коммунальная авария, находится в зоне обслуживания ООО «Дельта». Специалисты сразу занялись определением места порыва. Жилые дома под отключение не попали, водоснабжение не прерывалось.

К очистке дорог была привлечена спецтехника МКП «Дорожник». На время проведения ремонтных работ улицу перекрыли.

Выход воды на поверхность был оперативно устранен. После этого дорожники приступили к очистке асфальта от наледи. В течение двух часов порыв локализовали, наледь убрали, а дорожное полотно подсыпали песком. Движение по улице Литвиновской уже к вечеру было восстановлено, пишет Gzt-sv.ru.

Фото: gzt-sv.ru

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#ЖКХ #происшествия #Свободный #транспорт

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