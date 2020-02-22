Амурчанина будут судить за незаконную организацию азартных игр

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Прокурор Белогорска утвердил обвинительное заключение в отношении 38-летнего жителя города. Он обвиняется в незаконной организации азартных игр.

Как полагает следствие, мужчина с сентября 2018 по июнь 2019 года в подвальном помещении многоквартирного дома с помощью персональных компьютеров с использованием интернета незаконно организовал и проводил азартные игры.

В результате преступной деятельности амурчанин получил доход в размере более 1,8 миллиона рублей. Он полностью возмещен в рамках расследования уголовного дела.

Уголовное дело по существу рассмотрит Белогорский городской суд, сообщает прокуратура Амурской области.