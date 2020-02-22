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22февраля
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сегодня, 08:30 7

Белоруссия готова помочь России в строительстве космодрома Восточный

Белоруссия готова помочь России в строительстве космодрома Восточный
Фото: russian.space

Власти Белоруссии готовы оказать помощь России в завершении строительства космодрома Восточный. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.

Белорусский лидер сообщил, что этот вопрос он обсуждал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«Я ему [Путину] рассказал о встрече с [главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием] Рогозиным и строительстве космодрома Восточный. Говорю президенту: это твоя стройка, контролируешь постоянно. Так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным полетели или полетят. И Восточный, конечно, надо оперативно достраивать», – цитирует Лукашенко ТАСС.

По его словам, Рогозин, когда посещал Белоруссию, просил помочь специалистами. «Мы можем перебросить туда [на космодром] два-три треста, которые могут работать под ключ», – сказал президент Белоруссии.

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#космодром #строительство

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Комментарии
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    1 час назад

    А губернатор Архангельской области какое отношение имеет к космодрому "Восточный"??? И зачем обсуждать с президентом Белоруссии??? Или опять журналисты "Амур-инфо" увидели знакомую фамилию Орлов и не стали уточнять, о ком речь???

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    30 минут назад

    А читатель Амур.инфо не может пройти по ссылке на первоисточник? Лишь бы отметиться "хорошими" словами из-под ника.

  • Поиск

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    13 минут назад

    А читатель Амур.инфо не может пройти по ссылке на первоисточник? Лишь бы отметиться "хорошими" словами из-под ника.

    Власти Белоруссии готовы оказать помощь России в завершении строительства космодрома Восточный. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.

  • Поиск

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    13 минут назад

    А читатель Амур.инфо не может пройти по ссылке на первоисточник? Лишь бы отметиться "хорошими" словами из-под ника.

    Власти Белоруссии готовы оказать помощь России в завершении строительства космодрома Восточный. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.

  • Поиск

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    11 минут назад

    А читателю и отмечаться не надо, а из статьи непонятно обсуждение космодрома "Восточный" президента Белоруссии с губернатором Архангельской области Игорем Орловым (скопировано и отправлено из статьи)

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    10 минут назад

    И свои мысли нужно очень четко формулировать в статье, чтобы ее было интересно читать.

  • ay

    ay
    2 минуты назад

    А кнопочка=ссылочка "удалить" позволяет стереть дубли сообщения.

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