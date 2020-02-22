Белоруссия готова помочь России в строительстве космодрома Восточный

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Власти Белоруссии готовы оказать помощь России в завершении строительства космодрома Восточный. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.

Белорусский лидер сообщил, что этот вопрос он обсуждал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«Я ему [Путину] рассказал о встрече с [главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием] Рогозиным и строительстве космодрома Восточный. Говорю президенту: это твоя стройка, контролируешь постоянно. Так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным полетели или полетят. И Восточный, конечно, надо оперативно достраивать», – цитирует Лукашенко ТАСС.

По его словам, Рогозин, когда посещал Белоруссию, просил помочь специалистами. «Мы можем перебросить туда [на космодром] два-три треста, которые могут работать под ключ», – сказал президент Белоруссии.